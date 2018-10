Tango: andata e ritorno a Codroipo

Serata argentina al teatro Benois De Cecco di Codroipo. Venerdì 26 alle 20.45, infatti, è in programma il concerto del Quinteto Porteño dal titolo ‘Tango: andata e ritorno’. In bilico fra Tango Nuevo e Tango Jazz, la musica del Quinteto è in realtà qualcosa di ancor più ricco e complesso e nasce dall’armonica fusione di cinque intense personalità musicali del Friuli e Veneto: Nicola Milan alla fisarmonica, Daniele Labelli al pianoforte, Nicola Mansutti al violino, Alessandro Turchet al contrabbasso e Roberto Colussi alla chitarra.

Musica che si apre all’incontro senza snaturarsi, ritmo che pulsa di vita in ogni sua declinazione, la musica del Quinteto incontra e racconta le ansie, le tensioni di una società in crisi e lo fa attraverso un linguaggio ricco di passione, sentimento e abbandono nostalgico tipici del Tango, allo stesso tempo omaggio alla tradizione e rinnovato attraverso la sensibilità contemporanea del gruppo.

Un concerto denso di energia ed emozione, nel quale mondi sonori diversi si uniscono fondendo la tradizione musicale italiana, argentina e l’innovazione, rimanendo in perfetto equilibrio fra virtuosismo e sentimento. “In questa occasione – racconta Milan – ci siamo immaginati un viaggio emozionale di chi è costretto a lasciare la propria terra, i propri desideri, i sogni, gli affetti e approda a un mondo nuovo, affascinante quanto ostile, pieno di possibilità e novità ma anche di frustrazioni. Attraverso il vissuto di amori realizzati o persi, di vittorie e sconfitte, torna poi nella terra di origine, nella quale, arricchito e cambiato dalle esperienze passate, può proporre nuove idee, condividendo e fondendo esperienze e culture diverse, uno dei messaggi più intensi che ci lascia il tango”.

Organizzato dall’assessorato alla cultura di Codroipo, nell’ambito delle manifestazioni per la Fiera di San Simone, il concerto avrà ingresso libero.