Targhe Tenco, c'è un altro friulano

Non c’è soltanto la cantante Elsa Martin tra i corregionali in nomination per le Targhe Tenco 2019, il maggior riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso, selezionati senza partire da candidature, ma sulla base dei liberi voti dei giurati, secondo quanto ascoltato nel corso dell’anno.

L’ufficializzazione di tutte le sei categorie analizzate dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti musicali ed esperti di musica comprende infatti, nella cinquina della sezione ‘Album collettivo a progetto’ ( le compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni), l’ottavo volume di ‘Capo Verde Terra d’Amore’, l’originale progetto di valorizzazione mondiale della musica capoverdiana ideato e realizzato dall’udinese Alberto Zeppieri.

A dieci anni dal primo volume, col quale il discografico e autore udinese ha realizzato un incontro all’apparenza irrealizzabile, quello tra le musiche di Capo Verde e l’Italia, o meglio, il resto del mondo, passando per il Friuli, l’ottavo volume dell’antologia raccoglie ancora le adesioni dei più disparati musicisti e cantanti, dal pop al jazz alla world music.

Prodotto dall’etichetta non-profit friulana Numar Un in collaborazione con Sony France, l’album è stato presentato ufficialmente proprio nell'isola di Santiago lo scorso 4 maggio, in occasione della premiazione annuale dei Cabo Verde Music Awards, i ‘Grammy’ della musica creola, cui era stato invitato lo stesso Zeppieri, che da tempo ha eletto l'isola di Sal a suo ‘buen retiro'.

‘Capo Verde Terra d’amore Vol. 8’ comprende canzoni della regina della world music Cesaria Evora e di altre stelle capoverdiane, ‘contaminate’ dalle riletture (firmate dallo stesso Zeppieri) di interpreti italiani come Tosca, Vittorio De Scalzi dei New Trolls, Alberto Fortis, l'Veronica Marchi (X Factor), i Sismica, i napoletani SudinSound, Naif Herin, Gigliola Cinquetti in duetto col capoverdiano Teofilo Chantre e la friulana Cristina Mauro, la storica voce dei Mitili FLK.

Tra i nomi stranieri di un progetto che, in passato, è stato pubblicato addirittura con la rivista specializzata ‘Musica Jazz’ in un’edizione speciale, la pluri-premiata stella di Capo Verde Elida Almeida, che canta per la prima volta in italiano, Nancy Vieira, Karin Mensah, Solange Cesarovna e la diva creola Tete Alhinho.

Una grande soddisfazione per Zeppieri, che nel frattempo è stato nominato anche direttore artistico del Festival internazionale UnoJazz&Blues di Sanremo, e pochi giorni fa ha assistito nella città dei fiori a uno degli ultimi concerti in programma, quello di Patty Pravo.