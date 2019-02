Teatro a Cussignacco con 'Su la maschera'

Carnevale a teatro a Cussignacco con il ciclo di spettacoli 'Su la mascher' promossi dal Comune di Udine.

Venerdì 22 febbraio appuntamento con la commedia brillante “Una settimana d’amore”, interpretata da Giulia Linari e Angelo Sateriale, che è anche autore del testo. Lo spettacolo racconta la crisi di una giovane coppia che affida alla verità televisiva di un reality show le proprie speranze tra imbarazzi, insidiosi giochi di ruolo e repentine scariche di adrenalina. Dopo una serie di gag esilaranti, equivoci tragicomici e stravaganti fuori onda, il finale sorprenderà tutti. A cura dell’associazione Cicolocchio di Roma.

Gran finale con La Compagnia dei Riservati venerdì 1 marzo, quando andrà in scena “Settanta mi dà ottanta”, format innovativo e di interazione con il pubblico, dedicato interamente agli anni ’70 ed ’80. Un rivisitazione inedita attraverso i quiz, le serie televisive, i cartoni animati e i successi musicali dell’epoca consentirà al pubblico di tuffarsi con la memoria e anche fisicamente in un’atmosfera carica di emozioni ed allegria con il linguaggio del cabaret revival in compagnia degli attori Sonia Cossettini, Francesco Cevaro e Nicola Fraccalaglio.

Gli eventi, promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine sono realizzati e curati dalla Compagnia della Testa di Tavagnacco con la direzione artistica di Francesco Cevaro. Tutti gli spettacoli si svolgono il venerdì alle 20.45 nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco.