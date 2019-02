Teatro per bambini con 'Storie al vento'

Organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli, la ventennale rassegnata di teatro per bambini propone per domenica 3 febbraio, alle 16, “Storie al Vento – Parole lanciate in aria per arrivare al cuore” del Teatro Positivo di Codroipo.

I curatori Gianluca Valoppi e Michele Zamparini proporranno una serie di piccole avventure, suoni, ritmi, burattini, giochi, emozioni. Uno spettacolo d'attore, narrazione e animazione che da diversi anni Teatro Positivo propone con successo nelle scuole, nelle biblioteche, nei teatri e nelle piazze entusiasmando piccoli e grandi.

Il sipario si aprirà con Piccolo Re, gioco narrativo, liberamente tratto dalla storia di Alberto Rebori; seguirà Il maestro e la spada, breve spettacolo Zen per attori e burattini, tratto dal libretto “101 Storie Zen”; infine Il paese con la S davanti, storia animata con sorpresa finale, tratto dalla storia di Gianni Rodari.

Ingresso unico (dai 3 anni) 4 euro, speciale famiglia: su 4 ingressi il 4° è gratis. Biglietteria aperta domenica stessa dalle 15.

Info: Ufficio Cultura Comune di Cividale del Friuli tel. 0432/710350 www.cividale.net; Informacittà 0432/710460.