Teatro per bambini e ragazzi a Cividale

Organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli, compie venti anni la fortunata rassegnata domenicale di teatro per bambini. Gli spettacoli verranno rappresentati al Teatro Adelaide Ristori, per quattro domeniche a partire dal 20 gennaio, con inizio alle ore 16.

“Valorizzando l'educazione al teatro sin dalla tenera età – afferma l’assessore alla cultura Angela Zappulla - auspichiamo di contribuire a creare futuri adulti appassionati di prosa, musica e danza. Il teatro non è un luogo di cultura di nicchia, ma anche un importante luogo di aggregazione sociale. La rassegna vuole essere un momento per condividere in famiglia e con gli amici un’esperienza all’interno del nostro teatro”.



Sono quattro i titoli che compongono il cartellone della XXa Rassegna. Il sipario si aprirà domenica 20 gennaio con “Io, il lupo e i biscotti al cioccolato” del Teatro della Sete di Udine. Il Lupo delle storie qui perde la sua cattiveria; sarà proprio un bambino ad aiutarlo a fare il lupo.



Il secondo appuntamento sarà domenica 27 gennaio, con la medesima compagnia che si esibirà nello spettacolo in friulano “Un amico per Falù”. Per chi volesse, lo spettacolo è anticipato da un laboratorio gratuito di costruzione di pupazzi che si terrà giovedì 24 gennaio, dalle 17 alle 19, presso il CIPS Centro Internazionale di marionette Podrecca Signorelli di Via Monastero Maggiore 38. Ogni partecipante riceverà un kit teatrale con le istruzioni e il materiale per realizzare, insieme agli operatori teatrali, un pupazzo originale, che potrà essere scelto successivamente dagli altri utenti attraverso una votazione online e diventare il nuovo amico di Falù. Ogni bambino/a potrà imparare anche una canzone e partecipare attivamente allo spettacolo della domenica. Per partecipare al laboratorio la prenotazione è obbligatoria alla mail cultura@cividale.net entro mercoledì 23 gennaio.



Lo spettacolo del 27 gennaio, aperto a tutti, si chiuderà con la presentazione al pubblico dei burattini, della scenografia e con la presentazione dei risultati del laboratorio precedentemente realizzato.

Seguirà, domenica 3 febbraio, "Storie al vento. Racconti, storie ed animazione” con la Compagnia Teatro Positivo di Codroipo. Due leggii e uno sgabello di cartone: così inizia lo spettacolo che procede in un'insieme di piccole avventure, suoni, ritmi, burattini, giochi, emozioni per viaggiare come un tempo, rimanendo seduti. Uno spettacolo che da molti anni incanta i giovanissimi.

Gran finale, domenica 10 febbraio, con “Harry Potter e la camera dei segreti” portato in scena dalla Compagnia Expecto Patronum FVG che tanta folla aveva richiamato in città nel 2018 in occasione della prima edizione della manifestazione dedicata al maghetto e ai suoi amici di avventure.



Inizio spettacoli ore 16, ingresso unico (dai 3 anni) 4 euro, speciale famiglia: su 4 ingressi il 4° è gratis. La prevedita dei biglietti per tutti gli spettacoli è già attiva presso il teatro Ristori nelle giornate di apertura per altri spettacoli e tutti i lunedì dalle 9 alle 12.30.

Info: Ufficio Cultura Comune di Cividale del Friuli tel. 0432/710350 www.cividale.net; Informacittà 0432/710460.