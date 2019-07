Teatro Sosta Urbana, 'Ripartiamo da(i) Dettagli' al Parco di Sant'Osvaldo

Non solo teatro, ma una festa a 360 gradi. Da qui riparte la nuova rassegna di TSU “Dettagli” che quest’anno si divide in due momenti: uno estivo e uno autunnale. Si parte dunque con la prima, il 2, 3 e 4 agosto in un luogo simbolo della cittadina udinese come Parco Sant’Osvaldo.



La squadra non cambia, l’Associazione Culturale Teatro della Sete e il Collettivo di artisti, così come la voglia di realizzare appuntamenti che puntino alla coesione della comunità, cittadina e non, come spiega il direttore artistico, Andrea Collavino:

“Questa nuova stagione di TSU segna una svolta che abbiamo voluto fortemente, dando vita a due eventi di tre giorni ciascuno in estate e in autunno. Volevamo ancora maggiormente puntare sullo stare in un luogo e viverlo aldilà degli spettacoli e performances, proponendo diverse attività per permettere alla gente di incontrarsi in un posto ricco di stimoli e partecipato”



Tema di quest’anno “le opere umane della natura”, chiaro omaggio all’anniversario del genio Leonardo Da Vinci.



“La parte estiva di Dettagli cercherà di esplorare il binomio che lega l’uomo alla natura,- afferma Caterina Di Fant, una delle fondatrici di TSU - e sarà incentrato sulla conoscenza dell’ambiente circostante con percorsi naturalistici alla scoperta dei luoghi, laboratori artistici e infine gli spettacoli teatrali”.