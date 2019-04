Tedeschi Trucks Band al Rossetti

Dopo il successo milanese dello scorso anno, la Tedeschi Trucks Band, guidata sapientemente da Susan Tedeschi e Derek Trucks, torna dal vivo in Italia per due esclusive date italiane. Dopo il debutto milanese, la band sarà protagonista dell’unico concerto nel Nordest Italia, al Politeama Rossetti di Trieste, domani, giovedì 18 aprile alle 20.30, per quello che si annuncia già come uno degli appuntamenti musicali più interessanti della prossima stagione.

Gli ultimi biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Barley Arts e Pordenone Blues Festival, saranno in vendita alle biglietterie del Politeama Rossetti prima del concerto. Per tutte le informazioni visitare il sito www.azalea.it .

Sin dalla sua formazione nel 2010, la Tedeschi Trucks Band, con i suoi 12 membri, gode di un’ottima reputazione e della fama di essere una delle migliori band dal vivo attualmente in circolazione in tutto panorama musicale internazionale. Abbracciando l’improvvisazione oltre le convenzioni, il collettivo sfida ogni genere e si spinge con enorme potenziale fino ad esplorare qualsiasi territorio musicale. Così il loro repertorio comprende brani originali e perfino musiche che provengono da sentieri diversi: da Miles Davis a George Jones, da Joe Cocker fino a Nina Simone.

Le abilità chitarristiche di Derek Trucks e la voce inconfondibile di Susan Tedeschi brillano, ma non oscurano l’incredibile classe dei musicisti di prim’ordine con i quali dividono il palco. L’ultima registrazione film/audio dal vivo, “Live From The Fox Oakland” è stata nominata al Grammy nel 2018 e segna un punto di non ritorno nel percorso inarrestabile di Susan e Derek. La discografia della rock, blues e soul band americana conta tre album in studio: Revelator (2011), “Made up Mind” (2013) e “Let me get by” (2016). Due sono invece gli album live pubblicati dal gruppo, “Everybody’s Talkin’” (2012) e il già citato “Live from Fox Oakland” (2017).

Proprio con il loro album di debutto, Relevator, la band ha vinto nell'ambito dei Grammy Awards 2012, il premio come "miglior album blues". In pochi anni di attività la Tedeschi Trucks Band ha saputo conquistare larghi consensi fra il pubblico di diversi paesi nel mondo, tra cui l’Italia, dove la loro popolarità è costantemente in ascesa. Forti di una grandissima qualità e ricercatezza delle performance dal vivo, la band è pronta ora a tornate a grande richiesta in Italia per due imperdibili appuntamenti, tra cui quello di Trieste, che saprà di certo richiamare molti appassionati anche da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia.