The Leading Guy in tour

Cantautore abile e raffinato, mette al centro del suo lavoro i testi, cercando di raccontare qualcosa di unico e spontaneo, anche se doloroso. Cerca il silenzio in modo da poter interpretare al meglio il suono di ciò che è prezioso, per poi interpretarlo in modo essenziale, grazie ad una vocalità dolce e graffiante. Acclamato dalla critica e dal pubblico per la sua carismatica presenza scenica e per la sua abilità nel comporre canzoni, The Leading Guy è considerato tra i più interessanti nuovi nomi della scena cantautorale.



A tre anni di distanza dall’album di debutto “Memorandum”, The Leading Guy è tornato sulle scene con due nuovi brani: “Land of Hope”, entrato direttamente nella Viral50 di Spotify in Italia e in Svizzera e “Times”, brano scelto anche da Davidoff per la sua campagna mondiale (https://goo.gl/3wGpci).

Attualmente al lavoro con il produttore Taketo Gohara sul nuovo album di inediti che uscirà nel 2019 per Sony Music, The Leading Guy volerà in Inghilterra il 19 e 20 novembre esibendosi a Liverpool e Blackburn in apertura a Jake Bugg e a seguire porterà la sua nuova musica nelle principali città italiane. Viene annunciato oggi l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia in programma sabato 15 dicembre (inizio ore 21:30) a Pordenone al Capitol in via Mazzini. I biglietti (ingresso unico 8 euro più diritti di prevendita) saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 8 novembre online su www.mailticket.it



Cresciuto in Italia, ha vissuto per diverso tempo in Irlanda dove si è formato artisticamente, poi ha iniziato a girare l’Europa, raccogliendo molti degli squarci di vite che sarebbero diventati i protagonisti delle sue canzoni, The Leading Guy ha iniziato a farsi conoscere nel 2015 con Memorandum, il suo album di debutto che è stato accolto subito molto positivamente dalla critica e dal pubblico che lo ha seguito nelle oltre 70 date del tour in Italia e in Europa. Parallelamente si è messo in evidenza dal vivo anche su alcuni palcoscenici prestigiosi in apertura di artisti di fama nazionale e internazionale, come Ben Harper, i 2Cellos, Niccolò Fabi, Jack Savoretti, Max Gazzè e recentemente Xavier Rudd.



Quello che succede attorno a lui diventa inevitabilmente soggetto di analisi e motivo di introspezione per comprenderlo e raccontarlo, come vuole la tradizione più sincera del cantautorato. Dotato di una capacità melodica pulita e brillante, The Leading Guy ha fatto dell’interpretazione la sua caratteristica stilistica distintiva. Ora è pronto a tornare sul palco con un nuovo live onesto ed intenso, per raccontare al pubblico le storie di vita che fin qui ha raccolto e che meritano d’essere ascoltate.