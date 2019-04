Thollem McDonas a Marano Lagunare

Concerto imperdibile,venerdì 5 aprile, a Marano Lagunare, con Thollem McDonas, straordinario pianista originario dell’area di San Francisco Bay.



Pianista, tastierista, compositore, improvvisatore, cantautore, attivista, autore e insegnante perennemente in viaggio, ha cancellato qualsiasi tipo di confine culturale e musicale. E’ conosciuto a livello internazionale come pianista nel mondo del free jazz e del post-classico, ma anche come cantante con la band avantgarde e punk italoamericana Tsigoti o come tastierista elettronico attraverso una moltitudine di progetti. E’ un talento universalmente riconosciuto, tanto che Stefano Scodanibbio, William Parker, Pauline Oliveiros e tanti altri hanno voluto fortemente collaborare con lui, ma è anche un esempio puro di figura trasversale alle classificazioni di genere.



Con all’attivo una moltitudine di album e registrazioni (oltre sessanta) sarà in piano solo presso una location inusuale quale lo studio dell’Architetto Rossetto in piazza Savorgnan nel centro storico di Marano Lagunare a partire dalle ore 19.00 di venerdì 5 aprile, quale splendida anteprima del festival Nature in Photo 2019 organizzato dai Comuni di Muzzana del Turgnano e di Marano Lagunare con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.