Thriller made in Friuli firmato da Alex Romanello

E’ uscito il 5 gennaio il nuovo cortometraggio della X Company ‘1/11 Ore 23.30’, un film di quasi 12 minuti diretto e scritto da Alex Romanello (‘Death is beautiful’) e prodotto da Mattia Cantarutti (fondatore della X Company). Il corto è un thriller realizzato in maniera del tutto indipendente e a basso budget, con uno stile classico ma anche found footage. La trama è liberamente tratta da una popolare leggenda metropolitana del web e vede tre ragazzi di ritorno da una festa che, nel loro percorso, faranno un particolare incontro che porterà la storia a eventi tragici e inaspettati.

La colonna sonora del film è totalmente originale ed è stata realizzata da Luca Buosi (‘Un ferragosto all’italiana’), mentre le riprese sono state fatte con una Sony FDR-AX33.

Il cast è composto unicamente da attori non professionisti e prima dell’uscita del corto è stata creata una campagna marketing dedicata sui social.

La X Company è stata creata nel 2016 e nasce come semplice canale Youtube, dopo aver realizzato video ironici e satirici (come la parodia di “Pechino Express” ovvero “Friuli Express” oppure “Il Prete”); ‘1/11 Ore 23.30’ rappresenta una piccola svolta per il canale friulano. Tutti i corti realizzati dal duo Mattia Cantarutti- Alex Romanello sono disponibili sul canale Youtube “X Company”.

Tra i titoli di maggior successo: ‘Friuli Express’, ‘Death is beautiful’, ‘Il Prete’, ‘Alex e i tre spiriti’ e ‘Quello stronzo di Babbo Natale’.

Scritto, diretto e montato da Alex Romanello; revisione della sceneggiatura di John Frederick Vaccaro. Cast: Tiziana Franzolini, Alex Romanello, Mattia Cantarutti, Daniele Olivieri, John Frederick Vaccaro, Stefano Mussinano e Andrea Flora.

Colonne sonore di Luca Buosi; prodotto da Mattia Cantarutti e Alex Romanello. Backstage e locandina di Alex Romanello.

QUI IL LINK AL FILM