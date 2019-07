Times Remixed, ecco il nuovo singolo di The Leading Guy

Il 2019 continua a essere un anno ricco per The Leading Guy, al secolo Simone Zampieri, cantautore dal respiro internazionale che dal 9 ottobre girerà la penisola con la sua band per un tour nei principali club italiani (date e biglietti su http://www.vivoconcerti.com/artisti/The-Leading-Guy/The-Leading-Guy-2019).

Concluso il tour con Elisa, che lo ha visto esibirsi in 19 concerti uno più emozionante dell’altro, duettando anche con la cantante in occasione della performance di Genova, dopo la pubblicazione del suo nuovo album “Twelve Letters” (disponibile al link: https://smi.lnk.to/TheLeadingGuy_TwelveLetters), accolto magnificamente da critica e pubblico, e dopo la sua partecipazione al progetto “Faber Nostrum”, il disco tributo a Fabrizio De André, con alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale italiana (Ministri, Ex-Otago, Motta, Lo Stato Sociale, Pinguini Tattici Nucleari, e tanti altri), The Leading Guy torna con un EP di remix del suo singolo “Times”, realizzati da alcuni tra i migliori produttori della scena dance italiana: Addal, Albert Marzinotto e KeeJay Freak.

Il brano “Times”, che nella sua versione originale ha visto Taketo Gohara alla produzione (Vinicio Capossela, Negramaro, Motta), Alessandro "Asso" Stefana alle chitarre, Filippo Pedol al contrabbasso, Mauro Ottolini ai fiati e Sebastiano De Gennaro alla batteria e percussioni, in questi remix, in uscita il 5 luglio, viene reso ancora più fresco, estivo e travolgente, grazie ai tre produttori Addal, Albert Marzinotto e KeeJay Freak.

Una seconda vita dunque, per un brano che già si era fatto conoscere per essere stato scelto dal celebre brand DAVIDOFF per la sua campagna pubblicitaria internazionale sul brand nel 2018, raccogliendo oltre 300mila visualizzazioni solo su Youtube (https://youtu.be/Y1i2IL3tYGg).

Addal è uno dei nomi di punta della dance / deep house italiana del momento, ma si è fatto strada nel panorama internazionale grazie ai remix per alcuni dei più grandi artisti mondiali, quali Rihanna, Avicii, LP, Sofi Tukker, Tom Walker e molti altri. Marzinotto, vincitore nel 2015 del format “Top DJ” prodotto da Sky, è tra i dj e produttori più freschi e convincenti della scena italiana odierna. Keejay Freak compositore, produttore e remixer, ha lavorato per artisti nazionali ed internazionali, spaziando dal nu-jazz al pop, dalla house alla techno.

The Leading Guy, cantautore abile e raffinato, mette al centro del suo lavoro le canzoni, cercando di raccontare qualcosa di unico e spontaneo. Scrive e compone in lingua inglese, avendo iniziato la sua attività artistica in Irlanda, dove ha vissuto, e rifacendosi alla grande tradizione folk americana.

Inizia a farsi conoscere nel 2015 con il suo album di debutto “Memorandum” (Lady Lovely), lavoro introspettivo e autentico. Parallelamente si fa notare dal vivo su alcuni palcoscenici importanti, come quello del festival Ferrara Sotto Le Stelle, della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, del No Borders Music Festival a Tarvisio, all'Arena Stožice di Lubiana (Slovenia), nella centralissima piazza Tomislavac di Zagabria (Croazia), alla Parr Hall di Warrington (UK) e alla King George’Hall di Blackburn (UK), come opening act ad alcuni importanti artisti nazionali e internazionali, quali Niccolò Fabi, Max Gazzè, 2Cellos, Jack Savoretti e Jake Bugg. Il suo brano “Times” viene scelto dal celebre brand DAVIDOFF per una campagna pubblicitaria internazionale.

Nel 2019 arriva la pubblicazione del suo secondo disco, “Twelve Letters” (Sony Music), dodici lettere in cui, cambia il registro stilistico e varia l’umore, pur mantenendo la costante del pop-folk, con incursioni nel rock, che lo rende internazionale nel sound e nelle intenzioni musicali. Lo stesso anno Elisa lo sceglie per aprire tutti i suoi concerti di maggio e per duettare con lei in un commosso omaggio a De André in occasione del suo concerto a Genova (14 Maggio). Fa anche parte di “Faber Nostrum”, il disco tributo a Fabrizio De André, con alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale italiana, nel quale ha eseguito una personalissima versione di “Se ti tagliassero a pezzetti”, cantando per la prima volta in italiano.

Il 9 ottobre partirà da Roma il suo tour – prodotto da Vivo Concerti – di presentazione del nuovo disco in alcuni dei club più importanti d’Italia e per la prima volta sarà accompagnato da una band che permetterà al cantautore di esibirsi con una formazione inedita e indubbiamente energica e d’impatto (date e biglietti su http://www.vivoconcerti.com/artisti/The-Leading-Guy/The-Leading-Guy-2019).