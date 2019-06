Tiromancino in concerto a Lignano

Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani e l’annuncio della prima speciale data estiva, il 1° luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, i TIROMANCINO con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, continuano il loro percorso live per tutta l’estate.



Venerdì 26 luglio i Tiromancino faranno tappa alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro.



“La località di Lignano Sabbiadoro è orgogliosa di poter proporre nel proprio calendario eventi dell’estate il concerto dei Tiromancino accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra, un evento ad ingresso gratuito grazie alla collaborazione tra il Comune di Lignano Sabbiadoro e Lignano Sabbiadoro Gestioni” afferma il Presidente di Lignano Sabbiadoro Gestioni Emanuele Rodeano. “Siamo certi che l’atmosfera magica che la musica e le canzoni regaleranno saprà essere accentuata dalla location nella quale l’evento si svolge: la Beach Arena con il suo palcoscenico sulla sabbia e sotto le stelle.”

La dichiarazione di Luca Tosolini, amministratore di FVG Music Live: “Le sorprese di We Are Lignano non sono ancora terminate. Annunciamo con piacere questo ulteriore appuntamento che va ad arricchire la nostra rassegna musicale 2019. Un altro concerto importante, un gruppo che ha segnato la storia della musica italiana. Lignano Sabbiadoro si prepara ad accogliere i Tiromancino e l’Ensamble Symphony Orchestra a braccia aperte”.



La band è pronta a regalare, come sempre, spettacoli imperdibili e emozionanti, tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. Ai concerti estivi avremo la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il prossimo singolo, VENTO DEL SUD, un brano costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno realizzato album molto amati come La Descrizione Di Un Attimo, In Continuo Movimento e Illusioni Parallele.



Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati ancora una volta dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov.



«Sarà uno spettacolo speciale, in cui punteremo a valorizzare l’aspetto ritmico delle nostre canzoni, preparatevi, perché ci sarà da ballare!»