Tony Hadley, gli Anni ‘80 tornano dal lato sofisticato

Negli Anni ’80 la lotta era soprattutto tra fan dei Duran Duran e degli Spandau Ballet, per rinverdire un po’ l’opposizione Beatles-Stones e anticipare l’ultima grande opposizione del rock, quella tra Oasis e Blur. Tony Hadley era il frontman degli Spandau Ballet, il lato sentimentale, elegante e pop della new wave protagonista di una stagione di successi da Through the barricades a Gold e True. Oggi è una star internazionale e un’icona del pop d’autore, che ha pubblicato il nuovo album Talking to the moon, realizzato con una lunga serie di cantautori di talento e con toni che vanno dal sentimentale all’operistico, fino a una riflessione personale sull’abbandono degli Spandau Ballet . Per rinverdire i vecchi tempi, Mr Hadley ha deciso di partire in tour d’estate, passando per quell’Italia che non lo ha dimenticato, e martedì 25 sarà a Grado, per la rassegna OndeaSea organizzata da Onde Mediterranee, sulla Diga Nazario Sauro, accompagnato dalla sua band. Con una tappa di Tonight Belongs To Us, porterà il pubblico in un viaggio nel tempo, interpretando i successi che lo hanno reso famoso e le canzoni del nuovo album, oltre ad alcuni brani dei suoi artisti preferiti come i Queen e The Killers.