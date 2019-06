Torna AreaDanza Urban Dance Festival

Conto alla rovescia per la nona edizione di AreaDanza, il festival urbano della compagnia di danza contemporanea Arearea che dal 2007 porta la danza contemporanea in spazi non convenzionali per trasformarli in uno spazio performativo, di condivisione, di scoperta.

Cinque appuntamenti, sostenuti da Regione e Mibac, con la partecipazione dell’associazione I Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, per riscoprire piazza, vie, scorci, coorti, mura di quel patrimonio inestimabile rappresentato dai borghi storici della regione.

Dopo l’anteprima il 7 luglio a Udine, si (ri)parte il 27 luglio a Valvasone capofila dei borghi più belli, per poi respirare l’atmosfera stellata di Palmanova il 28 luglio, fare un salto nelle meraviglie medioevali di Venzone il 3 agosto e concludere il nostro percorso a Sappada il 4 agosto per salutare il nuovo borgo che si è unito all’associazione.

Nato dalla volontà della Compagnia di danza contemporanea Arearea, unica realtà regionale del genere finanziata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sotto la direzione artistica di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, e sviluppato con l’aiuto di Paolo Ermano, project manager del progetto, Areadanza 2019 prova a trasformare la modalità di fruizione della danza, inserendo il gesto e la tensione artistica all’interno di un percorso alla ricerca delle radici delle città contemporanee, in quei borghi storici che ci riportano a qualche secolo fa, indietro nel tempo, quando danza e musica si fondevano nella gioia di una tradizione popolare.

Di nuovo, come dal 2007, AreaDanza cerca di riannodare i fili fra passato e futuro grazie alla sensibilità e bravura di artisti unici nel loro genere. La danza site specific, calata e integrata nel paesaggio, permetterà un approccio più emotivo e più intimo tra le architetture dei Borghi e architetture del corpo.