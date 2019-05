Torna di moda la Musica Friulana

Se un domani verrà scritta una storia della musica in Friuli, il periodo che va dai primi anni ’90 all’inizio del nuovo millennio sarà ricordato come quello della massima espansione e creatività della cosiddetta ‘gnove musiche furlane’, o ‘musiche furlane fuarte’, per usare lo stesso nome di un’etichetta discografica che ha pubblicato oltre 50 titoli di artisti locali. Una scena fatta di cantautori, rapper e band di ogni genere possibile, tutti accomunati dall’uso della marilenghe in forma contemporanea.



Non è un caso se l’officina della scena in lenghe sia nata attorno a un contest, lo storico Premi Friûl di Radio Onde Furlane, che ha scoperto, promosso e prodotto decine di gruppi ed autori che hanno rinnovato la musica friulana dagli anni ‘90. Partito nel 1982 come premio per radiodrammi in friulano e poi anche per racconti, dalla fine degli ’80 comincia a presentare i primi punti di riferimento di una scena in rinnovamento, come i Mitili Flk.



Dal ’93 al 2012, ecco tutti i nomi, o quasi, che hanno dato contributo importante alla musica, ma più in generale anche alla creatività artistica e della cultura friulana tout court, soprattutto nelle giovani generazioni: Lino Straulino, Arbe Garbe, Loris Vescovo, Carnicats e Doro Gjat, Luna e Un Quarto, Fabian Riz, DJ Tubet... Dopo la vittoria nel 2013 della band dal nome chilometrico Aldo Sbadiglio e la Famiglia Ananas in vacanza a Dresda, la rassegna è andata in ‘pausa’, sia per l’attesa fisiologica di un ‘rinnovamento’, sia per l’impegno di Onde Furlane con un progetto di ampio respiro, Suns Europe, aperto a tutte le minoranze linguistiche del continente, che si chiude in autunno con un grande show al ‘Giovanni da Udine’.



L’attesa è finita e il Premi Friûl incrocia la rassegna continentale trasformandosi in Suns Friûl, la nuova rassegna che ne raccoglie l’eredità – e la formula avviata a metà Anni ‘90, quella del contest live - e si svolgerà domenica 18 a Villa Manin di Passariano, nell’ambito di Sapori Pro Loco. La selezione delle migliori produzioni musicali in lingua friulana dell’anno in corso conferma l’importante innalzamento in corso della qualità artistica della musica in lingua minoritaria, valido anche come serbatoio di proposte per Suns Europe.



Solo il tempo dirà se la teoria dei ‘cicli’ storici funziona anche in ambito musicale e se, dopo l’epoca d’oro citata, siamo per assistere a una seconda rivoluzione musicale in lenghe (ma ci accontenteremmo, visti i tempi, di un’era ‘d’argento’). Il curriculum dei concorrenti fa ben sperare e conferma come il friulano stia tornando di moda nella musica, anche se in realtà non se ne era mai andato. Sul palco di Suns Friul, a fare da trait d’union tra passato prossimo e presente, il rapper Doro Gjat, nella duplice veste di artista e presentatore insieme a Mojra B.



In gara, il duo di voci e chitarre Massimo Silverio e Alvise Nodale; i Rivenotocje, artefici di un cantautorato ad alta ispirazione poetica; i Dissociative TV, duo emergente lungo le coordinate sonore di un rock di matrice punk tra la Carnia e la California; Silvia Michelotti, cantautrice con solidi basi rock e pop, che sta producendo un album con rilettura in friulano di alcuni classici di Oscar Wilde; i LaipNessLess, trio potente e ironico che offrirà qualche anteprima del nuovo lavoro Cormôrra.