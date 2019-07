Tornano i Tiare Music Days

Shopping, arte, tecnologia all’avanguardia e… musica! Il meeting place del Tiare Shopping di Villesse è pronto a dare il via alla terza edizione del Tiare Music Days. Artisti di fama nazionale e internazionale si esibiranno nell’area esterna, allestita appositamente, di fronte all’ingresso della struttura commerciale. Dal 28 luglio fino a settembre, il Tiare Shopping avrà un nuovo “ritmo”: cantanti, compositori e gruppi – alcuni anche emergenti – suoneranno fino a tarda notte. Diversi generi, dalla disco music al trap-rap fino al rock, e numerosi spettacoli coinvolgeranno il pubblico a partire dalle 20.30.

A partecipare a questa edizione del Tiare Music Days Roby Facchinetti, cantautore, compositore e tastierista dei Pooh, Guè Pequeno rapper italiano che con il suo Dj set farà ballare tutti in una fantastica serata di festa che si aprirà e proseguirà con il gruppo locale Miami e il loro Party Night fino a notte fonda, il gruppo pop rock Stadio e, infine, la cantante statunitense Gloria Gaynor che, in questa unica tappa italiana, emozionerà e intratterrà gli spettatori con la sua famosa discopop music.

Una serie di eventi promossi dal Tiare Shopping per soddisfare le esigenze dei clienti e offrire loro molteplici esperienze a cui partecipare ed essere coinvolti. L’ingresso per assistere ai concerti è gratuito, basterà solo ritirare il pass all’info point del centro commerciale. Per gli spettacoli di Roby Facchinetti, degli Stadio e di Gloria Gaynor saranno previsti anche dei posti a sedere ma in numero limitato e disponibili sempre gratuitamente fino ad esaurimento.

Il calendario dei concerti del Tiare Music Day prevede le seguenti date: 28 luglio – Roby Facchinetti; 2 agosto – Guè Pequeno + Miami; 3 agosto – Stadio; 4 settembre – Gloria Gaynor.

Tutti i dettagli e le info degli eventi sono su tiareshopping.com e sulla pagina facebook del Centro.