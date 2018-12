Tornano in regione gli Harmony Gospel Singers

Tornano in Regione, dopo una tappa nel Lazio, gli Harmony Gospel Singers, il coro che, grazie alle recenti tournée in Inghilterra, Francia e Scozia e ai due Akademia Music Awards vinti a Los Angeles, si è imposto come l'ensemble gospel italiano più conosciuto all'estero.

I 40 cantanti friulani, magistralmente diretti dall'esplosiva Stefania Mauro, saranno in concerto in Friuli il 21 e il 22 dicembre, accompagnati da una band di assoluto livello.

Il 21 alle 20.30 saranno in concerto al teatro Plinio Clabassi di Sedegliano, mentre il 22 saranno al teatro Odeon di Latisana (inizio alle 20.45). Entrambi i concerti sono a ingresso libero e gratuito.