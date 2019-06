Tra arte e tecnologia ‘guidati’ da Leonardo

Il festival multimediale Contaminazioni digitali approda per un weekend ad Artegna per ridisegnare gli spazi urbani con performance, video, concerti e workshop all’insegna del binomio arte-tecnologia e della sperimentazione dei linguaggi contemporanee.



La terza edizione - con il focus Leonardo. Corpi e anime - prevede un ricco programma che parte venerdì 21 con lo spettacolo-concerto Qualcosa di invisibile (Part time) della pianista Giovanna Pezzetta e del polistrumentista Leo Virgili, per l’occasione al theremin, originale strumento raccontato da Giuliana Musso, Premio Hystrio 2017. Ispirata alle Città Invisibili di Calvino, la performance site specific Still Night del duo italo-inglese Berlin Nevada (Silvia Mercuriali e Gemma Brockis), in scena anche sabato 22.



L’attore e regista Luciano Roman chiude la giornata con lo spettacolo di teatro, danza e videomapping Anima, in collaborazione con Piccolo Opera Festival Fvg, affrontando alcune pagine di scritti poco conosciuti di Leonardo.



Live Leon@rdo è il titolo del concerto dell’Orchestra San Marco di Pordenone e del compositore Walter Poles in programma sabato 22, un mix di musica rinascimentale, live electronics e synths. Rileva invece i codici dei disegni di Leonardo Embody, spettacolo di danza, videomapping e proiezioni olografiche a cura di Kàartik. Domenica 23, la compagnia di danza contemporanea Arearea presenta la nuova performance Ciò che resta del fuoco, scritta e diretta da Maria Elisabetta Novello, un omaggio all’omonimo libro di Derrida con Roberto Cocconi e Luca Zampar. A chiudere: s/confinate, il nuovo spettacolo multimediale co-prodotto dal Teatro delle Sete e dall’Associazione 47/04 e interpretato da Serena di Blasio, Caterina di Fant e Valentina Rivelli.