Tradizione natalizia, ma made in Friuli

Una banda ‘di paese’ con più di 150 anni di storia, un tenore, due narratori. Sono i protagonisti di Sunìn par furlan, l’evento in programma lunedì 24 al Palamostre di Udine. Se l’influsso viennese ha imposto da tempo, ormai, anche alle nostre latitudini, modi, tempi e programmi del ‘concerto di Capodanno’, mancava un progetto dedicato alle musiche e ai canti della tradizione friulana, popolari e d’autore, proposti proprio nella notte più attesa dell’anno, quella della vigilia.



Il progetto nasce dalla Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, nata nel 1864, quando 18 ragazzi del paese decisero di costituire una banda musicale e un anno dopo, in occasione delle feste pasquali, proporre il primo concerto nella piazza del paese. Mantenuta viva nel tempo la tradizione del ‘Concerto di Primavera’, la Filarmonica ha intrapreso dal 2000 un percorso di riscoperta e valorizzazione della cultura e delle tradizioni friulane, creando un repertorio ‘filologico’ fin nell’abbigliamento.



Il direttore e curatore della parte musicale Paolo Frizzarin ha coinvolto il tenore Roberto Miani in un programma che ripercorre i versi delle villotte di un tempo e le tematiche della tradizione friulana, ma con una prospettiva diversa, grazie all’aggiunta di nuovi testi poetici, anche in lingua friulana. A guidare il pubblico nel percorso organico, storico e musicale, l’attrice Carlotta Del Bianco e il poeta e scrittore Maurizio Mattiuzza, vincitore di due premi nazionali (‘Carlo Levi’ e ‘Alda Merini’) e tra le voci più significative della letteratura friulana, autori dei testi e voci recitanti.