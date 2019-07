Tranche estiva per i 25 anni r&r dei Negrita

Per celebrare nel migliore dei modi 25 anni di rock ‘n’ roll, i Negrita tornano in tour in tutta Italia con una serie di concerti nei maggiori teatri italiani e in luoghi di particolare prestigio. Una scelta che richiama le date che, nel 2013, li videro protagonisti con 64 sold out consecutivi. Un anniversario del genere merita qualcosa di più e quindi la band toscana ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni. La tranche estiva, La Teatrale Plus, martedì 16 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, vedrà il gruppo alternare brani acustici ed elettrici in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime.