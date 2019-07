Trio Scudeller-Baldizzi-Cecino per Armonie in corte

A dare il via alla rassegna estiva di Armonie in Corte, martedì 2 luglio alle ore 20.45 nella Chiesa di Santa Chiara, il giovane Trio formato da Giulia Scudeller al violino, Riccardo Baldizzi al violoncello e Elia Cecino al pianoforte. Il concerto, organizzato dall’Ente Regionale Teatrale FVG in collaborazione con Armonie in Corte, è realizzato anche grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, della Regione FVG e del MiBAC.



Apre il concerto il Trio in do minore Op. 1 n. 3 di L. van Beethoven, la cui tonalità così cara al genio di Bonn, esprime il carattere intenso e drammatico, che si mostra nell’intera composizione. Distinguendosi così dai due trii della stessa Op. 1, grazie all’audacia di alcuni passaggi armonici e dalla vigoria degli impulsi dinamici.

A seguire il Trio in re minore Op. 49 n. 1 di F. Mendelssohn B. che venne eseguito per la prima volta dall’autore stesso al pianoforte. A riguardo R. Schumann definì il musicista “il Mozart” del suo momento storico. Il Trio riflette un profondo equilibrio interiore del compositore di Amburgo e i tre strumenti sono fusi in modo omogeneo e perfetto.

Il Trio Scudeller-Baldizzi-Cecino si presenta al pubblico in ensemble solamente dal 2018, ma ha già tenuto concerti nell’ambito di Festival Estate Concertistica di Lamole di Greve in Chianti e Gioie Musicali di Asolo. Oltre ad avere alle spalle, singolarmente, numerosi premi a concorsi internazionali ed esibizioni in prestigiose sale da concerto in tutta Italia, Europa e Stati Uniti (Carnegie Hall di New York).



I ragazzi attualmente studenti della Masterclass di Musica da Camera della Fondazione Luigi Bon con la docente F. Repini, sono l’esempio della conclusione de La Filiera Musicale della Fondazione, ovvero il debutto nel mondo del lavoro artistico di ragazzi, di elevato livello musicale, a fianco di professionisti del settore nello stesso cartellone.

I concerti di Armonie in Corte iniziano alle 20.45 e con un biglietto intero di soli 8,00 €, acquistabile direttamente, dalle 20.00, presso la chiesa di Santa Chiara, con ingresso da via Gemona 23.