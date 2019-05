Tutto pronto per il Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova

E' tutto pronto per il debutto della settima edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova, che si aprirà ufficialmente alle 18.30 di domani, domenica 5 maggio, al teatro Modena, con uno spettacolo ricco di attrattive (attesi, in particolare, l'astro nascente del violino Paloma Bharucha e il Dorelab Festival Ensemble) e che proseguirà poi fino alla domenica successiva, 12 maggio, con le prove dei numerosissimi concorrenti, complessivamente un migliaio. A qualificatissime giurie il compito di valutare le esibizioni singole e di gruppo e di individuare i migliori talenti, che saranno premiati in due momenti: sabato 11 maggio, alle 12.30, saliranno sul palco i vincitori del Concorso Corale, mentre domenica 12, alle 18.30, verranno proclamati quelli delle altre due sezioni, il Premio alle Scuole e il Premio Palmanova Città Unesco. Seguirà un gran concerto conclusivo, con protagonisti proprio i giovani che si saranno aggiudicati le ambite borse di studio (in palio un totale di 9.060 euro). Tutte le audizioni, peraltro, saranno aperte al pubblico, che avrà accesso gratuito: giovedì pomeriggio e sabato mattina il concorso si svolgerà in due location diverse, il teatro Modena e la sala sede della Mitteleuropa Orchestra, gentilmente concessa allo scopo. La direzione artistica del Concorso è affidata al maestro Annamaria Viciguerra, che si avvale per la parte corale della collaborazione del M° Denis Monte; i tre presidenti di giuria, di rilevanza internazionale, sono i maestri Marco Guidarini (direttore della Mitteleuropa Orchestra), Pierluigi Corona e Gianna Visintin.



Promosso dall'Accademia Musicale Città di Palmanova, con la co-organizzazione del Comune di Palmanova e in collaborazione con varie realtà, il concorso - che gode del patrocinio di diversi enti, a cominciare dalla Regione Friuli - è rivolto ad esecutori fino ai 24 anni d'età, iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, anche a indirizzo musicale, scuole di musica private e conservatori. Un migliaio, come detto, i partecipanti (fra 15 gruppi orchestrali, 7 cori, diversi gruppi da camera e tantissimi solisti), che provengono da ogni parte d'Italia, con prevalenza dal Triveneto, da una ventina di Paesi dell'Unione Europea e da altre parti del mondo (si registrano iscrizioni pure da Israele, Russia, Kazakistan, Ucraina, Estonia, Corea, Cina, Giappone): per il territorio, dunque, un'eccezionale vetrina e un'ottima ricaduta in termini turistici, considerato che la maggior parte dei ragazzi arriva con uno o più accompagnatori e che il totale degli ospiti, così, si aggira sull'ordine del 2.500 unità.



E visto che la manifestazione, al di là dell'indubbio valore culturale, promette ritorni importanti anche in termini economici, lo staff organizzatore si è attrezzato siglando convenzioni con 16 esercizi commerciali (anche di Comuni limitrofi a Palmanova) e con oltre 30 attività ricettive e ristorative. Nell'ottica di una promozione della città e della regione, inoltre, sono previste visite guidate a Palmanova, Villa Manin, Aquileia e Grado, a cura dell’associazione Itineraria.