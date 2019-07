Tymoteusz Bies ad Armonie in Corte 2019

Il secondo appuntamento di Armonie in Corte, dopo il grande successo della prima serata, è previsto martedì 9 luglio alle ore 20.45 sempre nella Chiesa di Santa Chiara e in collaborazione con Piano Fvg. Si esibirà il giovane talento polacco al pianoforte Tymoteusz Bies, vincitore dell’edizione 2018 del Concorso Pianistico internazionale del Fvg.

Quanto mai interessante il programma che prevede in apertura i 4 improvvisi di Schubert Op. 90; scritti negli ultimi anni di vita del compositore, brevi e senza la complessità strutturale delle Sonate percorrono un itinerario nello spirito, un viaggio attraverso luoghi dell’anima diversi.



A seguire due composizioni di Chopin, 4 mazurche Op. 17, attraverso le quali il compositore polacco cercava di mantenere un legame con la sua patria pur essendosi trasferito a Parigi, e la Barcarola Op. 60, nella quale Chopin usa i toni soffusi e la dolcezza melodica tipica dei Notturni, con alcuni impasti armonici, che sono quasi una sorta di impressionismo ante litteram.

A concludere un omaggio a un compositore non molto conosciuto ma molto interessante, Karol Szymanowsky, che con le Variazioni Op. 3, in stile tardo romantico e straordinariamente virtuose, dimostra la perfetta intuizione dell’autore sulle possibilità tecniche e timbriche del pianoforte.



Armonie in Corte, è resa possibile grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, della Regione FVG e del MiBAC e al sostegno di Fondazione Friuli, Ente Regionale Teatrale FVG, Associazione Progetto Musica, Piano FVG e sostenitori privati, come Generali Italia S.p.A.-Udine Duomo, Glauco Comoretto fotografo, Studio Associato Commercialisti Deriu e Lorenzo Cerneaz Pianoforti.



Tymoteusz Bies si è laureato con lode all’Accademia di Musica di Katowice sotto la guida di Z. Raubo. É vincitore di numerosi premi a concorsi nazionali ed internazionali, come il National Fryderyk Chopin Piano Competition, il Concorso pianistico FVG e il Concorso Internazionale Szymanowski di Musica. Ha collaborato con molte orchestre come l’Orchestra Sinfonica della Filarmonica di Slesia, l’Orchestra della Radio Polacca, la National Polish Radio Symphony Orchestra.



Segue corsi di perfezionamento condotti da docenti di fama mondiale, tra cui A. Jasiński, K. Kenner, T. Koch, J. Olejniczak, P. Paleczny, D. Thai-Son.

Si è esibito in numerose sale da concerto, in Polonia e nel mondo, come la nuova sede della National Symphony Orchestra, la Filarmonica Nazionale, la Filarmonica di Slesia, la sala concerti F. Chopin Museum di Varsavia, la Pietrozavodsk, Parigi,e inoltre a Colonia, Roma, Hannover; oltre al festival Chopin and His Europe, e al 69 ° Chopin Festival di Duszniki-Zdrój.

Ha pubblicato il suo album di debutto da solista, contenente, tra l’altro, i concerti di piano di W. A. Mozart e F. Chopin; il suo prossimo album, contenente le Variazione Goldberg di J. S. Bach sarà pubblicato nel 2019, con l'etichetta di KNS Classical.



Biglietto intero 8 €, acquistabile dalle 20 alla chiesa di Santa Chiara, ingresso da via Gemona 23.

