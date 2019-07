Udine palcoscenico mondiale a cielo aperto per giovani talenti

È partito ufficialmente ieri a Udine il SAFest Summer Academy Festival, il nuovo festival internazionale organizzato dalla Civica Accademia d'Arte Drammatica "Nico Pepe" con la compagnia di danza contemporanea Arearea. Fino a giovedì 11 luglio un centinaio tra studenti e docenti provenienti da Russia, Bulgaria, Estonia, Svizzera, Italia e dalla Colombia si confrontano nel capoluogo friulano sul tema di questa edizione, "Corpo in Scena", che sintetizza efficacemente le due forme d'arte che lo contraddistinguono, il teatro e la danza, mirabile intreccio di molta scena contemporanea.



Per quasi una settimana con SAFest la città di Udine si trasforma in un palcoscenico mondiale a cielo aperto per giovani talenti, luogo di incontro tra maestri provenienti da diverse realtà teatrali. Uno scambio di esperienze tra scuole di teatro e accademie internazionali che coinvolgono anche il territorio, attraverso l’incontro con il pubblico in occasione di momenti di eventi performativi, Masterclass e tavole rotonde.



E proprio un evento pubblico di particolare suggestione ha aperto il festival nella serata di ieri, domenica: alle 22.00 sul sagrato della Chiesa di San Francesco è andata scena la performance del progetto di Areadanza “L.E.O Lex Extra Ordinaria. In Sezione Aurea" firmato dalla coreografia di Leonardo Diana con il video mapping e la scenografia virtuale di Nicola Buttari. L.E.O. - produzione Versilia Danza in collaborazione con Compagnia Arearea - è un progetto interdisciplinare che vuole approfondire aspetti matematici del genio fiorentino Leonardo Da Vinci e le sue sperimentazioni sulle macchine per elaborare nuove scritture coreografiche in relazione all’uso di nuove tecnologie.



SAFest – che propone ai partecipati masterclass quotidiane tenute da docenti della Nico Pepe (Claudio de Maglio) di Arearea (Marta Bevilacqua, Roberto Cocconi Luca Zampar) e delle Accademie ospiti (Andrey Tolchine-San Pietroburgo, Alexander Iliev-Sofia e Andrea Valero-Bogotà) – prosegue con le performance aperte al pubblico martedì 9 luglio con tre diverse performance a partire dalle 19.30. Ad esibirsi nelle sale dell’Accademia Nico Pepe il Russian State Institute of Performing Arts di San Pietroburgo, la più antica e grande istituzione del suo genere in Russia, che presenterà elementi di recitazione che combina il linguaggio del corpo, la mimica, la trasformazione, il grottesco, la struttura musicale e la comicità. A seguire gli estoni dell’University of Tartu Viljandi Culture Academy e a chiudere gli allievi dell’Accademia udinese che lavorano su un canovaccio ripreso dalla commedia di Goldoni Sior Todaro Brontolon.



Si prosegue fino a giovedì: da rilevare la presenza al festival di Daniel Bausch, componente del board ITI Unesco Network, vice decano della svizzera Scuola Teatro Dimitri di Verscio, attore del Berliner Ensemble e della Deutsche Oper, che ha lavorato anche in Italia con Cesare Lievi: attesa la sua partecipazione che porterà un importante contributo di conoscenza sul lavoro che il Network ITI UNESCO for Higher Education in the Performing Arts, di cui la Nico Pepe fa parte, sta portando avanti nella sede operativa cinese di Shangai.