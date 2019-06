Ultimo appuntamento per 'Sentieri musicali'

Si avvia alla conclusione la quarta edizione di “Sentieri Musicali”, la rassegna che vede protagonisti ensemble cameristici formati da allievi e docenti di alcune delle migliori scuole di musica del Nordest. Dopo il grande successo del 4° appuntamento del calendario, svoltosi lo scorso 1 giugno in un affollatissimo Ex Convento San Francesco di Pordenone, sabato 8 giugno (alle 18.00) sarà la volta del Teatro Gozzi di Pasiano di Pordenone, ospitare l’ultimo atteso evento di questa edizione 2019. La rassegna interessa gli istituti aderenti alla Rete Cosmus, il Coordinamento Scuole di Musica attivo dal 2011 in Friuli Venezia Giulia e Veneto con la finalità di valorizzare le risorse del territorio, enfatizzando il valore educativo della musica. Proprio da questo approccio nasce questo calendario di cinque concerti in programma a cavallo fra maggio e giugno, che vede collaborare allievi e docenti di diverse realtà in un progetto di musica da camera formativo e di conoscenza reciproca. Ogni concerto, a ingresso libero, è inoltre preceduto da una lezione musicologica su un argomento attinente al programma musicale che verrà eseguito.



L’appuntamento con il quinto e ultimo evento del programma è dunque per sabato 8 giugno a Pasiano di Pordenone. A dare il via alla serata sarà l’intervento musicale di benvenuto a cura del Coro di Voci Bianche della Scuola di Musica Altoliventina, seguita dalla lezione musicologica a cura del M° Elena Pessot. Laureata con lode a Ca’ Foscari, prima in Storia e successivamente in Musicologia, ha conseguito contestualmente il diploma in flauto traverso al Conservatorio di Udine. Ha al suo attivo pubblicazioni ed articoli di argomento storico, musicologico ed artistico. È attualmente Direttore della Fondazione Artistica (www.fondazioneartistica.it) e collabora con importanti enti pubblici e privati del panorama culturale internazionale. La serata vedrà poi il suo culmine con il concerto accademico dal titolo “Il clarinetto e il trio d’archi“, proposto dall’ensemble formato da Andrea Agrati, Guido Seguso, Edoardo Dal Pra' (clarinetto), Francesca Boscarato (violino), M° Francesca Canova (viola), Giuditta Calabretto (violoncello). Nel programma del concerto verranno eseguite musiche di J. F. Hummel, J. J. Bouffil e B. Crusell, tra gli altri.



Con il concerto di sabato si conclude il progetto “Sentieri Musicali 2019”, che, con la direzione artistica di Valentina Danelon e la segreteria organizzativa di Alessandra Commisso, ha riunito alcune scuole di musica di Friuli Venezia-Giulia e Veneto in un’avventura attraverso i linguaggi sonori, raccontata da giovani e giovanissimi musicisti, accompagnati dai loro insegnanti. Il comitato organizzativo desidera riservare un ringraziamento al numeroso pubblico che ha partecipato agli appuntamenti, a tutte le scuole della Rete Cosmus e ai loro allievi e docenti, ai Comuni che hanno ospitato i concerti, alla Regione Friuli Venezia-Giulia e a CrediFriuli per aver supportato Sentieri Musicali 2019. Per informazioni e per consultare il programma completo della rassegna visitare il sito www.cosmus.eu e la pagina Facebook Cosmus.