Ultimo appuntamento per Teatro, luogo del pensiero

Ultimo appuntamento a Casarsa della Delizia per questa stagione con la rassegna di teatro amatoriale “Teatro - Luogo del Pensiero” organizzata dalla Pro Loco con il sostegno della Fondazione Friuli e in collaborazione con l’Amministrazione comunale - Assessorato alla cultura.

"Pui di là che di cà" è la commedia in friulano che verrà messa in scena sabato 30 marzo alle 20.45 al teatro Pasolini dalla Compagnia teatrale di Ragogna. Si tratta di un viaggio tra fantasia e realtà dove gli attori vi accompagneranno tra l’inferno e il paradiso, dove neanche il sommo Dante Alighieri ha osato camminare! La storia di un poeta e scrittore, che sognava di portar avanti la famiglia vendendo i suoi libri e le sue rime. Ma che “al mangjave cui bês de so femine…”.

"La rassegna Teatro - Luogo del Pensiero al teatro comunale Pasolini - ha affermato il presidente della Pro Casarsa Antonio Tesolin - è un fiore all’occhiello delle nostre proposte. Oltre al cinema, il pubbico dimostra di gradire molto gli spettacoli amatoriali che proponiamo selezionando il meglio della produzione delle compagnie locali. Ancora una volta, ringraziamo per il sostegno la Fondazione Friuli che ci permette di continuare su questa nostra strada capace di avvicinare più persone possibili alla magia del teatro".

La rassegna teatrale "Teatro Luogo del Pensiero" è organizzata da Pro Loco Casarsa della Delizia insieme alla Città di Casarsa della Delizia e Par San Zuan con il sostegno della Fondazione Friuli. Contruibuiscono al progetto anche Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Servizio civile nazionale, Estragone teatro, Fita Uilt, Coop Casarsa e Bcc Pordenonese. Il costo del biglietto per gli spettacoli è di 5 euro. Maggiori informazioni su www.procasarsa.org.