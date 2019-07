Ultimo giorno per SAFest Summer Academy Festival

Si conclude domani, giovedì 11 luglio, a Udine il SAFest Summer Academy Festival, il nuovo festival internazionale organizzato dalla Civica Accademia d'Arte Drammatica "Nico Pepe" con la compagnia di danza contemporanea Arearea che ha riunito nel capoluogo friulano un centinaio tra studenti e docenti provenienti da Russia, Bulgaria, Estonia, Svizzera, Italia e Colombia per confrontarsi sul tema di questa edizione, "Corpo in Scena", che sintetizza le due forme d'arte che lo contraddistinguono, il teatro e la danza, intreccio di molta scena contemporanea. Per quasi una settimana con SAFest Udine si è trasformata in un palcoscenico mondiale a cielo aperto per giovani talenti e luogo di incontro tra maestri provenienti da diverse realtà teatrali: uno scambio di esperienze che ha coinvolto anche il territorio con appuntamenti performativi quotidiani aperti al pubblico dove si sono esibite tutte le Accademie presenti.



Di grande rilievo nella serata di ieri (mercoledì) alla sede della Nico Pepe la tavola rotonda “Il Corpo in scena” che ha tirato le fila dell’inteso lavoro svolto in questi giorni con le Masterclass e i workshop sotto la guida di Claudio de Maglio e della compagnia Arearea, (Marta Bevilacqua Roberto Cocconi e Luca Zampar), oltre ai docenti ospiti Andrey Tolchine, Alexandar Iliev Yuly, Andrea Valero e Matteo Spiazzi. Spiccava nel panel l’ospite di punta di questa edizione Daniel Bausch, componente del board ITI Unesco Network, vice decano della Scuola Teatro Dimitri di Verscio in Svizzera, attore del Berliner Ensemble e della Deutsche Oper, che ha lavorato anche in Italia con Cesare Lievi: la sua presenza ha portato un importante contributo di conoscenza sul lavoro che il Network ITI UNESCO for Higher Education in the Performing Arts, di cui la Nico Pepe fa parte, sta portando avanti nella sede operativa cinese di Shangai. Tra gli obiettivi della rete Unesco vi è la condivisione di metodologie di alta formazione nelle arti performative e la collaborazione tra strutture insieme alla salvaguardia dell'identità culturale e il consolidamento di valori legati alla convivenza e al rispetto.



Ultimo appuntamento pubblico nella serata di domani, giovedì 11 luglio: alle 19.00 sul Sagrato della Chiesa di San Francesco la performance finale collettiva dei partecipanti a SAFest che si esibiranno assieme alla compagnia Arearea.