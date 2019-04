Un arcobaleno di compositrici al Salotto musicale Fvg

Sette compositrici, sette storie di creatività che s’intrecciano sui tasti del pianoforte. Sabato 13 aprile, alle 21, l’associazione Coro POPMagico, in collaborazione con l’associazione Seghizzi di Gorizia, propone “Donne (du du du?)”, una versione particolarmente dinamica del Salotto musicale del Fvg, che si terrà come sempre in Villa Aurora a Fagagna (via Diaz 47).

"Il titolo della serata — spiegano gli organizzatori — riprende in maniera ironica il testo di una nota canzone di Zucchero, che richiama un’immagine della donna su cui vogliamo far riflettere. Per questo abbiamo inserito un punto di domanda: preferiamo una donna in attesa “al telefono che non suona mai”, oppure una donna che sa occupare attivamente il proprio spazio creativo?".

E a proposito di saper occupare spazi creativi, la serata proporrà un arcobaleno di sfumature compositive al femminile. Dalla giovane e talentuosa neodiplomata, alla ricchezza della musicista ultracentenaria, i partecipanti potranno percorrere i diversi momenti di una speciale trama professionale, una gradazione di esperienze uniche ed espressioni artistiche tra loro diverse, episodi sonori sul filo di atmosfere locali (dal Friuli, al Veneto, alla Toscana) e scenari internazionali (Parigi, New York, Tokyo).

Le musiche, interpretate dalla pianista Agnese Toniutti, sono di Maura Capuzzo, Lucia Dlugoszewski, Maria Beatrice Orlando, Alina Piechowska, Cecilia Seghizzi, Mieko Shiomi, Caterina Venturelli. Due saranno le esecuzioni che si ascolteranno in prima assoluta, e saranno quelle della Orlando, davvero fresca di diploma al Conservatorio di Udine, lo scorso novembre, nella classe di Renato Miani, e quella di Caterina Venturelli.

L’opera d’arte che farà da sfondo scenico è un quadro dell’artista, musicista e compositrice goriziana Cecilia Seghizzi, di 110 anni, selezionato appositamente dall’associazione Seghizzi.

Visti i posti limitati, è necessario affrettarsi e prenotare, con una delle tre facilissime modalità previste: o tramite modulo on-line, cliccando il pulsante “Prenota” sul sito dell’associazione CoroPOPmagico https://coropopmagico.wixsite.com/salottomusicale, o tramite email scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com oppure telefonando al 348.8027207 (Laura).