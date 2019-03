Un palcoscenico per gli studenti di Percoto e Uccellis

La creatività dei ragazzi e delle ragazze del Liceo musicale Percoto e del Liceo coreutico Uccellis di Udine approderà sabato 23 marzo 2019 allo Spazio Show Rondò del Città Fiera di Martignacco: dalle 15.00 alle 18.00 si alterneranno per presentare in una performance collettiva il lavoro realizzato nell’ambito al percorso di Alternanza Scuola Lavoro ideato e curato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia.



Giunto al terzo anno di sperimentazione, il progetto Licei UP è coordinato da Silvia Colle per l’ERT ed ha preso avvio lo scorso ottobre con una serie di incontri tra gli studenti e alcuni importanti professionisti delle arti performative (teatro, musica, danza) e non solo: Daria Paoletta (attrice e regista), Luca d’Agostino (fotografo), Simona Gonella (regista), Virginia Di Lazzaro (scenografa e illustratrice), Giulietta De Bernardi (attrice), Marta Bevilacqua (danzatrice e coreografa), Alberto Momo (regista), Claudio Milani (attore, autore e regista), Andrea Bernasconi (musicista), Federico Mansutti (musicista), Panda Van Proosdij (direttrice di coro e formatrice). Gli incontri hanno suscitato entusiasmo e coinvolgimento sia tra gli studenti sia tra operatori, dando vita ad un rapporto di scambio reciproco molto fruttuoso.



Da febbraio gli studenti hanno poi iniziato a mettersi in gioco in prima persona, prendendo attivamente parte alla realizzazione del progetto “La pancia piccola del teatro”, curato dall’autore e regista Claudio Milani e dall’Associazione MOMOM con l’ERT. Gli allievi hanno così avuto l’opportunità di lavorare su molteplici linguaggi performativi, prendere confidenza con lo spazio scenico, mettersi alla prova anche in contesti non teatrali, confrontarsi con il pubblico: tutti aspetti cruciali per il loro percorso formativo di artisti. L’esibizione di sabato è una importante tappa di questa formazione “sul campo” e prelude al debutto del progetto “La pancia piccola del teatro” che verrà presentato al Teatro Verdi di Maniago il 15 maggio prossimo per i bambini delle scuole dell’infanzia di Maniago.



Per maggiori informazioni sul progetto Alternanza Scuola Lavoro LICEI UP e tutte le attività dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia per la scuola visitare il sito ertfvg.it o scrivere a info@teatroescuola.it.