Una serata con Manuel Agnelli

“An Evening with Manuel Agnelli” sarà uno spettacolo davvero unico che vedrà Manuel Agnelli in una versione intima e in un rapporto quasi confidenziale con il pubblico. Brani tratti dall’ormai trentennale repertorio degli Afterhours, in versioni totalmente inedite, si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, a brani strumentali di varia estrazione di genere e a quelle letture che hanno ispirato la sua poetica e i capisaldi del suo racconto. Agnelli sarà accompagnato sul palco da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti.

“An Evening with Manuel Agnelli” sarà un'occasione unica e irripetibile per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più intimo di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese. “Dopo anni di televisione e grossi eventi con gli Afterhours, come quello di qualche tempo fa al Mediolanum Forum – ha dichiarato Agnelli – avevo bisogno di un progetto in totale libertà e con il quale suonare solo per il gusto di farlo, con leggerezza”.

Il ritorno di Agnelli sui palchi italiani è stato già accolto con molto entusiasmo: non solo ad una settimana dall'annuncio, la data di Milano è già andata totalmente esaurita ed è stato raddoppiato l'appuntamento milanese, ma a grande richiesta vengono aggiunte delle nuove date: sabato 27 aprile 2019 al Politeama Rossetti di Trieste si terrà l’unica esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, organizzata dall’agenzia VignaPR in collaborazione il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 di venerdì 21 dicembre online su Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Rossetti.