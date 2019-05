Vasco Rossi sold out a Lignano

Il Komandante è arrivato da qualche giorno a Lignano Sabbiadoro, località che da qualche anno è una sorta di buen retiro per Vasco, che qui si riposa, prova lo spettacolo e inaugura i suoi tour. Una spiaggia, quella di Liganno, e uno stadio, il Teghil, che portano fortuna al rocker, come dimostra il sold out confermato oggi per il concerto di lunedì 27 maggio. E da tutto esaurito sono anche le sei date in programma allo stadio di San Siro di Milano e i due appuntamenti a Cagliari, con tanto di nave appositamente messa a disposizione per trasportare la marea di fan in Sardegna.



Vasco Rossi, per la terza volta, riuscirà quindi a riempire lo stadioTeghil per la ‘data zero’ del tour con la carica dei 27mila fan pronti a prendere possesso delle tribune e del prato. Inoltre, 10mila persone saranno presenti, domenica 26 maggio, al tradizionale soundcheck riservato a tutti gli appartenenti al Fan club del Blasco.



Dato diverso quello dei pernottamenti che al momento, complice anche il maltempo di queste settimane, vedono le prenotazioni ferme al 70%, come confermato da Enrico Guerrin, Presidente di Confcommercio Lignano. Una stima che, rispetto allo scorso anno quando Vasco aveva suonato per due sere a Lignano, è in calo del 5%. Le previsioni meteo, che nel week end prevedono bel tempo, potrebbero fare la differenza e far avvicinare al tutto esaurito anche le prenotazioni in struttura.



Intanto, in questi giorni, alcuni fan hanno raggiunto la località balneare in giornata per assistere alle prove di questi giorni. Nonostante il maltempo, infatti, qualche temerario si è materializzato davanti all’impianto sportivo, a caccia di uno scatto, di un selfie al volo da postare poi sui social.



Come sempre, però, al di là di sold out, ricaduta turistica, previsioni meteo, c’è un unico denominatore che accomuna il pubblico del Blasco: il grande entusiasmo per un evento destinato a regalare emozioni irripetibili. Ed ecco che l’attesa per gli sfegatati, alcuni dei quali giunti a Lignano con tende e sacchi a pelo, diventa avventura da condividere come dimostrano i temerari già accampati fuori dallo stadio per guadagnarsi la prima fila del primo grande evento dell’estate 2019.