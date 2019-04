Venerus live al Club Kristalia

Sarà Venerus, giovane cantautore milanese che fa brillare il mondo del contemporary soul italiano, a esibirsi giovedì 18 aprile dalle ore 21:00 a ingresso libero al Club Kristalia, la nuova "casa della musica" del Friuli Venezia Giulia.



Poco più che ventenne, cresciuto musicalmente tra la swinging London e Roma, Andrea Venerus è già noto al grande pubblico grazie a hit come Non Ti Conosco e Dreamliner, preview dell'EP "A Che Punto È La Notte", uscito solo pochi mesi fa. L'album, in cui Venerus suona quasi tutti gli strumenti in prima persona, mescola elettronica a sonorità più calde, tipiche del soul, ed è prodotto da Mace e Frenetik&Orang3.



Venerus esprime tutto il talento della scuola più nuova del cantautorato italiano. Il fraseggio in inglese che ha caratterizzato i suoi inizi, infatti, ha presto perso il suo appeal a favore della lingua italiana: “Per la prima volta scrivo e canto in italiano, posso esprimermi nella mia lingua e questo significa molto. Negli anni dello studio al conservatorio, In Inghilterra, la mia testa pensava “Musica – Musica – Musica”, il suono era tutto. Adesso posso raccontare, raccontarmi: era il tassello mancante.”



Per partecipare al concerto di Venerus è suggerito prenotare scrivendo a info@clubkristalia.it



Il prossimo live al Club Kristalia è in programma il 16 maggio con la cantautrice CRLN.



Il live di Venerus è il secondo di quattro appuntamenti col sound più nuovo e hype della stagione, programmati e curati dal Club Kristalia. Resi possibili dalla collaborazione con Yamaha Pianoforti i concerti sono un'occasione preziosa per scoprire dal vivo la musica ascoltata su disco, in radio, e sulle maggiori digital playlist. Per informazioni info@clubkristalia.it, https://clubkristalia.it



Club Kristalia, via Durante 28, 33080 Prata di Pordenone (Pn)