Ventunesima edizione per 'Una Voce dal Livenza'

Con lo zampino di Ensemble Serenissima è in arrivo a Sacile un fine settimana di musica dedicato ai giovani con le semifinali di “Una Voce dal Livenza” il concorso europeo giunto alla XXI edizione promosso e organizzato dalla Associazione Culturale Ensemble Serenissima in collaborazione con Comune di Sacile, Pro Sacile e Veneto Music Contest nel cui circuito è inserito (Il 27 e 30 giugno), il concorso per gruppi Rock My Stage (28 giugno) e il concerto dei Meganoidi (29 giugno). Dopo la prima semifinale svoltasi a Curtarolo (PD) arriva dunque nella sua sede di nascita per le altre due semifinali il 27 e 30 giugno durante le quale si disputeranno il titolo e il premio del concorso “Una Voce dal Livenza”.



Con grande soddisfazione del direttore artistico Mario Zanette per l’alto numero di iscritti che ha superato le cento unità ma soprattutto per la qualità espressa dai partecipanti. Dopo una interruzione di diversi anni il concorso si mostra dunque in ottima salute e già lo scorso anno ha registrato oltre 5000 spettatori per la finale. Le aspettative per questo 2019 sono dunque in crescita visto l’alto numero persone in finale e l’alto numero di iscritti e la presenza di nomi importanti di produttori e cantanti giuria (ancora top secret, ricordando che nelle passate edizioni si sono visti nomi come Mogol, Pausini, Pitteri). Di prestigio anche la conduzione della serata affidata a Eliza G, “diva urban pop” che sta riscuotendo successi in tutto il mondo. Nelle giornate di giovedì e domenica verranno ascoltati un’ottantina di voci suddivise in categorie under 14, over 14 e over 40 con brani editi e inediti.



Tutt’altra musica quella di venerdì 28 giugno, serata riservata ai gruppi rock, promossa e organizzata dalla neo associazione Sherpa aps, nata per ricordare Umberto Corazza componente del gruppo progressiv rock Sherpa tragicamente scomparso pochi anni orsono, col concorso My Stage – sempre promosso da Ensemble Serenissima e Pro Sacile con la collaborazione del Comune di Sacile i cui proventi saranno devoluti all’assistenza domiciliare e cure palliative pediatriche di Pordenone - dedicato ai gruppi Rock. Sono stati ammessi alla finale: Il Mercato Vecchio, Dario SN, As We Are, Frithem, O’Gian, Native Enigma, tutti gruppi provenienti da varie parti del Triveneto. Rientra nel contesto del My Stage il concerto evento di sabato 29 giugno dei Meganoidi. Tutte le serate si svolgeranno nella corte del Palazzo Ragazzoni di Sacile a partire dalle 20.30 con ingresso libero.