Villa Manin: poker di concerti a luglio

Ora è ufficiale: dopo il successo del 2018, a luglio torna Villa Manin Estate, che vedrà protagonisti sul grande palco della storica residenza di Passariano, patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, alcuni grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale. A salire sul palco della villa saranno, oltre al nome già anticipato da tempo, quello di Thom Yorke, il compositore, pianista e polistrumentista Yann Tiersen, Giorgia e il duo jazz formato da Stefano Bollani e Hamilton de Holanda

Gli organizzatori (Zenit ed Erpac) hanno scelto per la prima data, 9 luglio, il polistrumentista minimalista dal piglio avanguardistico Yann Tiersen, uno dei più importanti e prolifici compositori della nostra epoca. Dal 1998, il suo consenso internazionale è cresciuto in maniera esponenziale, soprattutto alle colonne sonore composte per diversi film francesi e tedeschi, come "Il favoloso mondo di Amélie". Con dieci album in studio composti, soprattutto di pezzi strumentali, ma con diversi ospiti alla voce, lo scorso 15 febbraio ha pubblicato il nuovo album di inediti "All", supportato dal tour che toccherà teatri e prestigiose venue di tutto il mondo, Villa Manin compresa.

Il 15 luglio, a sette anni dall'ultimo concerto in Friuli Venezia Giulia, al Palasport Carnera di Udine, Giorgia torna live in Regione per il suo "Pop Heart Summer Nights": uno show ‘figlio’ dell’album "Pop Heart", disco di platino con le voci ospiti di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti…, che collega il passato al futuro, l'acustica pop a quella dance. Con una grandiosa scenografia tecnologica.

Il terzo appuntamento in calendario, il 17 luglio, vedrà protagonista Thom Yorke, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone. Con il progetto "Tomorrow's Modern Boxes", eseguirà brani dalle sue opere da solista "The Eraser", "Tomorrow's Modern Boxes" e "Atoms For Peace's Amok" con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. L'ultimo suo progetto in ordine di tempo, "Suspiria", uscito l'ottobre scorso, contiene 25 brani composti per il film omonimo di Luca Guadagnino, remake del capolavoro di Dario Argento.

Il giorno dopo, il calendario chiuderà con un duo jazzistico di assoluto livello internazionale: Il pianoforte di Stefano Bollani si unirà al mandolino di Hamilton De Holanda ed è subito magia per una collaborazione che dura da oltre dieci anni, sempre all'insegna dell'improvvisazione. Il talento di Bollani, esploratore di orizzonti musicali solo apparentemente lontani, unito alla profonda conoscenza delle tradizioni da parte di De Holanda, si è concretizzata anche nell'incisione di importanti progetti.