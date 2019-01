Week end a teatro con Piccolipalchi

Un weekend fitto di appuntamenti con Piccolipalchi! Nel fine settimana la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione degli enti locali aderenti e la partecipazione della Fondazione Friuli farà tappa a Colloredo di Monte Albano, Codroipo, Premariacco, San Vito al Tagliamento, Tolmezzo e Udine.



Sabato 19 gennaio nella suggestiva cornice del castello di Colloredo di Monte Albano e domenica 20 gennaio nell’incantevole Antico Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento andrà in scena D’Orfeo, fiaba in musica tratta dall’omonima opera di Monteverdi. In occasione del 450° anniversario della nascita del grande compositore, il Teatro all’improvviso e l’Accademia degli Invaghiti hanno ideato un progetto che vuole avvicinare i bambini e i ragazzi alla sua opera. Scene, pittura dal vivo ed effetti visivi, musica e narrazione si snodano nel racconto coniugando la straordinaria musica, eseguita da un ensemble di sette musicisti e da tre cantanti, con linguaggi teatrali contemporanei.



Domenica 20 gennaio altri quattro importanti appuntamenti: per i bambini dai 3 anni in su il Centro culturale L’Ottagono di Codroipo ospiterà alle 17 L’uomo che disegnava l’arcobaleno, spettacolo di danza con l’artista Yutaka Takei, ispirato ai film commedia americani degli anni Venti e Trenta come Mary Poppins, Il mago di Oz, Singin’ in the rain e West Side Story.

Sempre alle 17 al TeatrOrsaria di Premariacco andrà in scena Il pesciolino d’oro, spettacolo di teatro figura del CTA di Gorizia dedicato ai bambini dai 3 anni in su. Il racconto è tratto dalla fiaba di Aleksandr Puškin e dei fratelli Grimm e parla del mare che viene evocato anche grazie ad una scenografia agile e colorata costruita con legno recuperato sulla spiaggia.

Il Teatro Candoni di Tolmezzo, invece, ospiterà alle 16.30 la compagnia romana Teatro delle Apparizioni con lo spettacolo Il tenace soldatino di piombo. Liberamente ispirato alla celebre fiaba di H.C. Andersen, lo spettacolo è un “film da palcoscenico” che mescola in modo originale cinema e teatro. Dedicato ai bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo è stato premiato come miglior spettacolo di teatro di figura agli Eolo Awards 2015, uno dei più importanti premi del settore.

Infine, alle 17.30 a Udine, sarà la volta di Nostos, spettacolo di danza contemporanea per i ragazzi dai 12 anni in su, prodotto dalla compagnia Zerogrammi di Torino. Nostos è una romantica e delicata astrazione della vita degli homeless, una storia raccontata con il corpo, i gesti, i movimenti, attraverso cui danza e arte circense dialogano. L’appuntamento andrà in scena negli spazi de Lo Studio in via Fabio di Maniago 15, sede della compagnia di danza udinese Arearea.



Tutti gli appuntamenti della rassegna Piccolipalchi partecipano al progetto di educazione all’ascolto e alla visione q.b.. Curato dall’ERT-teatroescuola in collaborazione con Virginia Di Lazzaro il progetto q.b. consiste in molteplici attività di animazione che coinvolgono gli spettatori grandi e piccoli durante quel “tempo sospeso” che precede l’inizio dello spettacolo e li accompagnano nella scoperta e nella condivisione del rito del Teatro.



Giunta alla 13ima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2018/2019 conta complessivamente 22 appuntamenti in tutta la regione. Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare lo 0432.224214, info@teatroescuola.it. Tutto il programma di Piccolipalchi 2018/2019 al sito www.ertfvg.it.