Yann Tiersen, minimalismo, ma con tanti strumenti

Dopo il successo del 2018 riparte Villa Manin Estate, che nella dimora dogale di Passariano riaccoglie martedì 9 in regione Yann Tiersen, polistrumentista minimalista che suona piano, violino, fisarmonica, melodica e carillon con un approccio avanguardistico: uno dei più importanti e prolifici compositori della nostra epoca. Autore di colonne sonore per diversi film francesi e tedeschi, ha alle spalle dieci album in studio fatti di strumentali e brani cantati dallo stesso compositore francese o da ospiti. Lo scorso febbraio ha pubblicato il nuovo album di inediti All, portato in tour in alcune delle più prestigiose venue di tutto il mondo.