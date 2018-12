Zampognari Aquilani al concerto Natale in musica 2018

Venerdì 21 dicembre, con inizio alle ore 20.30, si terrà presso il teatro Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), il tradizionale concerto “Natale in musica”, ideato dall’Associazione Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia. Allieteranno la serata il duo” Zampognari Aquilani”, ovvero musicisti Raffaello Angelini e Antonio De Laurentiis di L’Aquila, e il coro virili Monte Sabotino del CAI di Gorizia.



Raffaello Angelini e Antonio de Laurentiis, nell’anno 1999, decidono di integrare la loro già fervida attività di musicisti, con lo studio di due importanti strumenti di tradizione pastorale: La Zampogna e La Ciaramella. Dopo un periodo di studio sulla tecnica e la cura dell’intonazione, intraprendono la via dell’esecuzione per strade e piazze dei paesi abruzzesi, con un repertorio dei più noti brani natalizi e musiche popolari abruzzesi.

Inizia così un percorso etnico culturale, che in poco tempo porta il Duo ad esibirsi in concerti con orchestre sinfoniche e gruppi corali; partecipa a Presepi Viventi e manifestazioni, dove i due strumenti musicali, colorano di suoni e atmosfere le attività organizzate da associazioni, pro loco, assessorati e privati.

L’invito in Canada ad un concerto per gli italiani residenti a Toronto, apre le porte ad esibizioni oltre frontiera, a cui si aggiungono Francia, Germania e Svizzera.

Oggi il Duo vanta un considerevole numero di esibizioni, tutte ad alto livello esecutivo-musicale e si prodiga per la diffusione della musica tradizionale natalizia ed abruzzese, nei paesi esteri, dove risiedono i nostri connazionali italiani.



Il coro Monte Sabotino del Club Alpino Italiano di Gorizia invece nasce, come quasi tutti i complessi di questo tipo, nel lontano 1959 da un gruppo di amici, e questa origine spontanea non si è mai voluto dimenticare; il piacere di cantare e stare assieme non si è mai perso. Il coro svolge un'intensa attività a livello nazionale ed estero e, impegnato nella vita sociale del CAI, è disponibile in ogni occasione di valenza sociale ed umanitaria. Il coro possiede un vastissimo repertorio imperniato principalmente sui canti della tradizione popolare e montanara, ma che abbraccia brani comunque popolareggianti e d'autore. Grande vanto è per il coro l'aver organizzato ogni anno, per più di trent'anni senza interruzione, un concerto dedicato alla propria città, "Concerto Cittadino", sempre nuovo per brani e tematiche.



Ingresso Euro 10. Per informazioni e prevendita: Kulturni dom tel.: +39 0481 33288; info: info@kulturnidom.it



L’evento natalizio è promosso dall’Associazione Abruzzesi e Molisani in Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia e la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”) e con il patrocino del Comune di Gorizia e la Regione Friuli Venezia Giulia..