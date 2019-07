A Budapest, Mara Navarria difende la medaglia

Entrano nel vivo i Campionati del Mondo Budapest 2019. Dopo le prime tre giornate dedicate alle qualificazioni, domani le pedane ungheresi inizieranno ad assegnare i titoli iridati individuali e importanti punti in ottica della qualificazione olimpica a Tokyo2020. Nella spada femminile, l'Italia affida le sue speranze a Mara Navarria, la campionessa iridata 2018 e attuale numero 1 del ranking. A 12 mesi dal trionfo di Wuxi in Cina, la spadista di Carlino in forza al Gruppo Sportivo dell’Esercito cercherà il bis nell’avveniristico parterre di luci e ledwall del Sysma Center.

La sua gara inizierà alle 9.30 con l’assalto del tabellone delle 64 che la vedrà contrapposta alla thailandese Kanyapat Meechai. Nella parte bassa del tabellone dove si trova l’atleta friulana le avversarie da tenere d’occhio sono soprattutto la tedesca Ndolo che Mara potrebbe incontrare al secondo turno di eliminazione diretta, la cinese Zhu e la statunitense Hurley. Nella stessa parte del tabellone c’è anche l’azzurra Alberta Santuccio che aveva avuto la meglio su Mara Navarria negli ottavi di finale ai recenti europei di Francoforte. Completa il terzetto delle italiane in gara la due-volte campionessa del Mondo, Rossella Fiamingo.

L’altra gara in programma domani è quella di sciabola maschile con quattro azzurri al via: Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e la leggenda Aldo Montano, giunto all’ultimo mondiale della sua lunga carriera.

Il sito federale www.federscherma.it racconta l'avventura iridata con notizie, risultati, dichiarazioni ufficiali dei protagonisti e tutte le informazioni utili a far respirare, da casa, l'atmosfera dei Campionati del Mondo. Su Youtube, il canale Fie Channel trasmetterà tutti gli assalti delle gare individuali e a squadre. Il canale "Federazione Italiana Scherma" invece raccoglie highlights, interviste, servizi d'approfondimento ed avrà due appuntamenti live giornalieri: "Caffè Budapest" - ore 9.30 - rassegna stampa e presentazione della giornata;

"Zona Medaglia" - ore 21.30 - il sunto della giornata e le parole dei protagonisti.

La fan page Facebook "Federazione Italiana Scherma" accoglie, invece, l'oramai immancabile fotoracconto con gli scatti del fotografo Augusto Bizzi, a cui si aggiungono i rilanci delle principali notizie del sito federale ed i principali aggiornamenti. Il profilo "FederScherma" su Instagram, invece, rilancia le foto più belle e significative, per creare un album d'emozioni azzurre. Il profilo Twitter @federscherma è invece la "voce tempestiva", con gli aggiornamenti dei risultati e le prime dichiarazioni degli azzurri.

Saranno RaiSport ed Eurosport a raccontare in diretta le emozioni dei Campionati del Mondo Budapest2019. RaiSport HD trasmetterà ogni giorno, in diretta, le fasi finali delle prove di giornata, con il commento di Federico Calcagno e Stefano Pantano. Eurosport HD avrà la voce di Gianmario Bonzi e della fiorettista azzurra Margherita Granbassi a commentare in diretta ogni giorno le gare della rassegna iridata. SkySport24, oltre alla consueta attenzione giornalistica riservata all'evento, dedicherà quotidianamente uno speciale in onda nel corso dell'edizione delle ore 22.00 e curato da Lia Capizzi. Diverse altre emittenti copriranno giornalisticamente l'evento con la messa in onda di highlights ed interviste, realizzate dalla Federazione Italiana Scherma.

RadioUno RAI ha acquisito i diritti radiofonici dell'evento. L'inviato a Budapest, Giuseppe Bisantis, racconterà quanto accadrà sulle pedane magiare con collegamenti durante le trasmissioni quotidiane e nel corso dei notiziari radiofonici dell'emittente di Stato.