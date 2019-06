A Buttrio è tempo di Tricolore

Fine settimana di fuoco a Buttrio che ha l’onore di organizzare e ospitare i Campionati italiani di bocce della specialità individuale categoria A maschili e femminili. La kermesse annovera gli individualisti top in Italia con 32 atleti e 29 atlete.

Ai nastri di partenza oggi alle 10 nel bocciodromo e nei nuovi campi esterni inaugurati ieri sera con l’intitolazione del bocciodromo agli Atleti Azzurri d’Italia. Le eliminatorie con sistema poule si terranno anche negli impianti di Cussignacco, Manzano, Laipacco e Adegliacco. Domenica mattina semifinali e finali con le premiazioni a seguire.

La presidente della Bocciofila Buttrio, Virgina Venturini, sarà anche una delle protagoniste in gara: “E’ una grande soddisfazione poter ospitare un evento così prestigioso. Sono fiduciosa nel tempo e in tutta la macchina organizzatrice che renderanno questo fine settimana fantastico. C’è la concreta possibilità di tricolore per mia sorella Caterina, che è campionessa mondiale in carica… Poi se arriva il podio anche per me, tanto meglio!”.

GARE. Domenica scorsa a Udine (San Giorgio) si è disputata una gara a coppie per la categoria C e D con la vittoria di Silvano Di Carlo e Graziano Zambon (Sacilese) in finale contro Patrizia Capellari e Giannetto Rocchetti (Adegliacchese).

A Spilimbergo, nella gara Juniores hanno conquistato il terzo posto Under 15 Guido Ridolfo e Giacomo Sant (Quadrifoglio), mentre negli Under 12 la vittoria è andata alla mista Riccardo Chittaro e Simone Galletta (Quadrifoglio-Gtn) dopo aver superato in finale Denis Quargnal e Mattia Rosati (Buttrio).

Nelle notturne, a Turriaco vince la terna della Tre Stelle con Fabrizio Trevisan, Maurizio Baldo e Cristian Del Neri che superano Adriano Anut, Sergio Furios e Daniele Travani, mentre a Gradiscutta di Varmo successo per la coppia Marcello Cressa e Guerrino Vignuda (Tagliamento-Vidulis) che s'impongono su Angelo Bortolusso e Rolando Mattiussi (Rivignano).

A Rivignano sabato si è svolta la gara di petanque a coppie dove Ronoyer-Lucardi (Osoppana) cedono il passo in finale alla formazione veneta Rossanese-Bardellott (Chiesanuova).

APPUNTAMENTI. Oggi e domani a Novara, Genova e Albenga i Campionati italiani delle categorie B, C, D e Fb. Domani (ore 8,30) a Turriaco e a Spilimbergo gare trivenete a coppie con abbinamento di categoria BC. A Laipacco (Gtn-Udine), gara triveneta a coppie per le categorie Juniores. Il prossimo weekend a Cussignacco si terrà la Euro League delle bocce a otto squadre.