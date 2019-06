A Buttrio il Master femminile

Oggi e domani nella cittadina di Buttrio, si svolge il Master femminile di alto livello riservato alle top player di tutta Italia. Le campionesse in campo, tra cui le friulane Barbara Zurini e le sorelle Caterina e Virginia Venturini, si cimenteranno nelle prove di individuale, coppia, tiro di precisione e tiro progressivo. Alla presenza del ct azzurro Piero Amerio, per le ragazze sarà un test importante per farsi notare ed essere tra le possibili convocate per i Mondiali di ottobre.

GARE. Nella spettacolare cornice della bocciofila Codroipese, che si è fatta carico della quarta tappa di Coppa Italia A - gara nazionale a coppie – la formazione targata Cussignacco con Andrea Alto e Michele Cancian si è fermata in finale sul 7-11 lasciando la vittoria ai bellunesi Denis Zambon e Lino Frare (Belluno).

A Maniago (Violis) si sono dati appuntamento ben 110 individualisti di categoria C; ad aggiudicarsi il successo Silvano Di Carlo (Sacilese) che fa sua per 11-5 la finale con Mario Reolon (Cavarzano). A Palmanova, si è svolta la gara triveneta a coppie femminile, con la vittoria di Giannina Saro e Milena Taboga (Bujese), che si sono imposti per 10-8 contro Daniela Meazzo e Loretta Sclaunich (Lignano Bocce).

A Rivignano, la gara giovanile a coppie ha premiato gli atleti friulani: tra gli Under 15 c’è la vittoria di Cristina Budai e Giacomo Sant (Buttrio) seguiti da Stefano Della Rossa e Iris Biasatti (Gtn Laipacco), poi da Leonardo e Valentino Berti; negli Under 12, invece, vittoria e predominio di Denis Quargnal e Mattia Rosati (Buttrio), al secondo posto Leonardo Banchieri e Mattia Mantoan, terza piazza per Riccardo Zille e Luca Crucil (Gtn Laipacco).

APPUNTAMENTI. Oggi (alle 14), a Torre di Pordenone, gara femminile a coppie di categoria B valida come qualificazione ai Campionati italiani. Domani (alle 8.30) a Spilimbergo gare trivenete a coppie di categoria B e C. A Belluno ultima tappa di Coppa Italia A. A Noventa di Piave gara triveneta a coppie juniores.