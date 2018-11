A Gonars giovani centauri a scuola dai campioni

La Commissione sviluppo settore giovanile del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Fmi organizza due giornate di corso dedicate a mini-piloti licenziati per conoscere le migliori tecniche di guida nell’enduro, nel cross e nel trial: l’appuntamento, dedicato ai ragazzi con licenza agonistica Fmi del Fvg e del Veneto fino ai 16 anni compiuti, si tiene sabato 1 e domenica 2 dicembre nel crossodromo di Gonars.

Il fine settimana si svilupperà attraverso lezioni teoriche e pratiche e, a spiegare i segreti ai centauri in erba, alcuni campioni delle discipline in esame: i docenti saranno infatti Alex Zanni, che nel corso della sua carriera ha vestito la maglia della nazionale di motocross, supportato nell’occasione da Andrea Tofful; Andrea Cabass, più volte vincitore del titolo regionale e triveneto di enduro; Beppe Canova, allenatore del gruppo sportivo Fiamme Oro di enduro, e Michele Bosi, pilota di Trial impegnato nel mondiale di enduro estremo WESS.

“Si tratta di un corso teorico-pratico multidisciplinare", entra nell’analisi uno degli ideatori dell’iniziativa, il coordinatore regionale di Trial del Comitato regionale della Fmi Luca Brunisso. "I ragazzi lavoreranno con gli istruttori nel campo-gara, in modo tale da poter mettere in pratica ciò che hanno ascoltato. Tutti i professionisti che abbiamo contattato si sono messi a disposizione volentieri e pronti per dare il loro massimo ai ragazzi: come Co. Re. crediamo fortemente in questo tipo di manifestazioni, volte a formare anche il carattere del futuro pilota e non solo la tecnica di guida”.

La decisione di organizzare l’evento rientra in un percorso voluto dalla Federazione e che ha avuto un precedente nell’incontro del 1° luglio.

Quello di Gonars è l’ultimo appuntamento del 2018: preiscrizioni obbligatorie inviando una mail a junior-fvg@federmoto.it. Le moto ammesse sono fino a 125 cc per enduro e cross e fino ai 300 cc per il trial.