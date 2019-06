A Lignano è tempo di Junior Beach Rugby

Si terrà, come è ormai consuetudine, sull'arenile di Lignano Sabbiadoro la grande festa di fine stagione della pallovale friulgiuliana. L'evento, che da cinque edizioni rappresenta il degno epilogo della stagione sportiva, è il Junior Beach Rugby, una sontuosa kermesse con in lizza oltre 700 bambini e 72 squadre, provenienti da tutto il Nord Est, in programma alla Beach Arena di Sabbiadoro sabato 15 giugno per il minirugby e domenica 16 saranno per le categorie Under 14 e 16.

Novità di quest'anno sarà l'apertura della manifestazione anche ai Senior. La Rugby Udine Fvg, la società organizzatrice, ha infatti accolto di buon grado l'invito della Federugby ad ospitare alla domenica anche una tappa del campionato italiano di beach rugby (che da quest'anno si tiene sotto l'egida federale).

Il Junior Beach Rugby 2019 avrà un'ulteriore novità: l'importante partnership della SMS group Spa con la Rugby Udine Fvg. L'azienda, che ha sede a Tarcento ed unità operative anche a San Donato Milanese e Genova e che fa parte del gruppo tedesco SMS, è oggi uno dei leader mondiale nella realizzazione di impianti e macchinari per l’industria siderurgica e materiali non ferrosi. SMS group, sarà il main sponsor dell'happening lignanese.

“Ci siamo avvicinati al rugby perché condividiamo appieno i valori cardine sui quali da sempre si regge - spiega Robert Bignulini, managing director di SMS group Spa– il rispetto delle regole, il fair play, il confronto cavalleresco e leale tra gli avversari. La pallovale è lo sport di squadra per eccellenza, un ambiente solidale, inclusivo, dove si insegna a lavorare con determinazione, coraggio e passione. Tutti aspetti che disegnano il perimetro valoriale ideale nel quale far crescere i nostri giovani”.

La presentazione ufficiale del Junior Beach Rugby 2019 si terrà martedì 11 giugno alle 11.30 a Terrazza Mare, alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni sportive regionali, degli sponsor e della stampa.