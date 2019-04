A Lignano il judo mondiale

Riflettori puntati sulla European Cup Junior a Lignano Sabbiadoro che, nel fine settimana, ha visto sui tatami ben 125 under 21 italiani incontrarsi con un totale di 604 atleti presenti e 651 iscritti, provenienti da 36 nazioni e tre continenti diversi. Si tratta di un appuntamento molto impegnativo che mette a in palio principalmente punti per il ranking mondiale.

Al Bella Italia & Efa Village a Lignano, l’European Cup Junior – 37° Trofeo Tarcento, con l’Italia impegnata a difendere un ruolo fra le protagoniste assieme a Francia, Ungheria, Russia e Azerbaijan, che si erano rivelate le migliori squadre dell’edizione 2018. Tra gli atleti presenti a Lignano, fra i medagliati dello scorso anno, ci sono Lorenzo Agro Sylvain (categoria di peso +100), Edoardo Mella (-66), Mattia Prosodcimo (-73), Kenny Bedel (-81), Martina Esposito (-70), Anna Fortunio (-78).

Al Palabellaitalia di Lignano sono passati tanti atleti che poi hanno realizzato i loro sogni sportivi. Tra questi ricordiamo Fabio Basile che all’European Cup Junior è stato presente per ben tre volte nell’edizione italiana, ottenendo il secondo posto nel 2011 a Lignano, l’oro nel 2012 a Tarvisio e anche nel 2013 a Lignano, sempre nei 60 kg, prima di andare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.

Il Tarcento Trophy, che da 37 edizioni organizza questa manifestazione a livello mondiale, ormai da anni ha optato per le strutture e l’ospitalità del villaggio Bella Italia di Lignano. Comodità di collegamento con gli aeroporti internazionali, tantissimi alloggi interni che ogni anno migliorano la qualità e un palazzetto dello sport che consente di ospitare migliaia di persone tra atleti e spettatori.

Questo Junior European Judo Cup (tra i 18 e i 21 anni) rientra tra gli eventi mondiali più importanti, fatto dimostrato dalla grandissima partecipazione da tutto il mondo che solo grazie al supporto logistico del Bella Italia & Efa Village è possibile mantenere in Friuli Venezia Giulia, una manifestazione così importante che richiama diverse migliaia di persone (tra atleti e accompagnatori) a Lignano Sabbiadoro. La manifestazione sportiva del fine settimana, sarà seguita da tre giorni di Junior Training Camp, dedicata a tutti gli atleti delle delegazioni presenti.

Segnaliamo la splendida figura delle ragazze italiane in kimono nella categoria -52 Kg perchè in finale si sono incontrate Martina Castagnola e Alessia Tedeschi, salendo quindi entrambe sul podio, rispettivamente per la medaglia d’oro e d’argento. Anche Silvia Pillitteri ha raggiunto il gradino più alto del podio nella categoria -57 Kg battendo la teutonica Seija Ballhaus in finale.

