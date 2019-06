A Lignano la Force Run Beach

Un fine settimana all'insegna dell'adrenalina a Lignano Sabbiadoro, con il Campionato Italiano OCR che per la prima volta sbarcava in Friuli Venezia Giulia grazie alla Force Run: una corsa a ostacoli tra spiaggia, mare e pineta che ha radunato un migliaio di persone al Bella Italia Efa Village. Atleti e appassionati, ma anche tanti curiosi al primo approccio con questa disciplina ormai in fortissima ascesa.

La tappa Beach si è aperta sabato 15 giugno con la gare da 9 km, la competitiva Shark - tappa del Campionato Italiano OCR qualificante per i Campionati Europei - e la non competitiva Octopus. I partecipanti, partendo dalla spiaggia, hanno affrontato un primo tratto in acqua per poi addentrarsi nella pineta. Tanti ostacoli di ogni genere, tra sabbia, fango, addirittura ghiaccio, per arrivare a tagliare il traguardo.

La seconda giornata della manifestazione era tutta dedicata alle gare sprint, con un percorso di 3 km percorribile in versione competitiva valida per il Campionato OCR Triveneto (gara Barracuda) e ludico-motoria (gara Turtle). In entrambe le gare un primo ostacolo esclusivo: Prozis, nutrition partner della manifestazione, ha infatti portato per la primissima volta in Italia la Prozis Challenge. Una struttura gonfiabile lunga cento metri dove i concorrenti si sono arrampicati raggiungendo oltre dieci metri di altezza. Superato il primo ostacolo, via verso muri da scavalcare, corde cui appendersi, tunnel da attraversare con il classico passo del giaguaro...

Forza di volontà e tecnica sono importanti per affrontare questa disciplina così estrema, ma alla Force Run anche i neofiti si sono potuti cimentare in ostacoli alla loro portata, sempre con la supervisione dei giudici federali e dei volontari che hanno presidiato il percorso.

A rendere il tutto più scenografico e colorato, il contest indetto per animare la gara Turtle, in cui gli iscritti sono stati invitati a correre con travestimenti di ogni genere. Tra supereroi e maschere goliardiche, i più originali e divertenti si sono aggiudicati due biglietti per il Jova Beach Party, che si terrà proprio al Bella Italia il 6 luglio.

L'evento, al suo debutto friulano, è stato accolto con moltissimo entusiasmo dal pubblico, gettando le basi per le future edizioni. Una soddisfazione per tutto lo staff organizzativo che ha creduto nel progetto e ha lavorato alla sua messa in opera.

L'estate Force Run è appena cominciata: ora inizia l'avvicinamento verso la seconda tappa. Dalle spiagge del litorale Adriatico si torna sulle sponde del fiume Adige, dove cinque anni fa la manifestazione è nata. A Verona, al Giarol Grande, l'edizione RIVER della Force Run sta già scaldando i motori per il 7 e 8 settembre.