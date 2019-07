A Lignano la nazionale italiana di Softball

La nazionale italiana femminile di Softball, reduce da una grande vittoria ai Campionati Europei dove in finale ha battuto l’Olanda a Ostrawa (Rep. Ceca) per 3-2, ora si sta preparando per il prossimo prestigioso impegno: le qualificazioni per le Olimpiadi. In questi giorni tutta la squadra è in ritiro a Lignano Sabbiadoro per allenarsi. Le selezioni hanno deciso chi farà parte della nuova nazionale.

Dal 23 al 27 luglio a Utrecht in Olanda, l’Italia disputerà il torneo per la qualificazione ai prossimi giochi olimpici di Tokyo 2020. Le azzurre sono state abbinate a Botswana, Francia e Repubblica Ceca. L’altro girone, invece, prevede l’Olanda, padrone di casa e vicecampione d’Europa, la Gran Bretagna, la Spagna e il Sud Africa. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per il Super Round successivo.

L’Italia del softball è padrona d’Europa alla vigilia delle qualificazioni olimpiche. Tutte le atlete sono state straordinarie, ma i numeri di Greta Cecchetti, lanciatrice da record, Erica Piancastelli, capitana della nazionale e per quattro anni consecutivi premiata come Player & Hitter of the year (Giocatore e Battitore dell’anno), e Marta Gasparotto, ricevitore, già miglior giovane del campionato Italian Softball League, sono stati superlativi. Da notare che Marta è di Ronchi dei Legionari. Tutte e tre sono presenti al Bella Italia & Efa Village di Lignano con altre 20 atlete disponibili a partire per il Giappone il prossimo anno.

In Fvg le campionesse sono state accolte ieri anche con una cerimonia ufficiale di consegna delle maglie, in occasione del Wbsc, torneo di qualificazione olimpica Europa/Africa in piazza Marcello D’Olivo, sul lungomare di Lignano. Le selezionate sono: Howard Andrea, Cecchetti Greta, Fama Amanda, Nicolini Alice, Cacciamani Ilaria, Gasparotto Marta, Longhi Giulia, Vigna Laura, Marrone Fabrizia, Rotondo Alessandra, Ricchi Beatrice, Cecchetti Elisa, Birocci Lisa Ann, Piancastelli Erika. Il Torneo di qualificazione olimpica inizierà martedì 23 luglio alle 13.

Nel villaggio Bella Italia in questi giorni ci sono tantissimi eventi e camp sportivi, così le ragazze della nazionale di softball si sono prima incontrate in piscina con Massimiliano Rosolino (campione olimpico di nuoto) e poi hanno fatto da coach ai partecipanti del Gazzetta Summer Camp, regalando ai giovanissimi emozioni indimenticabili.

Il project manager dei villaggi Bella Italia, Marino Firmani, tifoso del Toronto Blue Jays di Baseball, dopo le corse dinamiche per l’evento sulla spiaggia di Jovanotti e tutti i camp tra cui Tottenham football, Roberto Calcaterra e Massimiliano Rosolino per pallanuoto e nuoto, Bull Dogs Basket, il camp multidisciplinare Gazzetta Summer Camp, oltre alla nazionale di Softball in ritiro, ha rimarcato come l’aria che si respira nel villaggio Bella Italia, tra i pini marittimi e il mare Adriatico, ha un forte sentore di giovani promesse dello sport nazionale.