A Palmanova scatta la Festa dello sport

Un fine settimana di sport, perfetto per far provare ai ragazzi diverse attivtà sportive, incentivando il movimento e il sano divertimento agonistico. Da venerdì 10 a domenica 12 maggio Palmanova diventerà, con la Festa dello Sport, la sede di competizioni e dimostrazioni di arti marziali, atletica leggera, baseball, calcio, tennis e pallavolo, così come promozione di attività di subacquea, ciclismo, danza, fitness, equitazione e pesca sportiva.

Il Sindaco di Palmanova Francesco Martines e l’assessore comunale allo sport Mario Marangoni: “Un evento che si rinnnova e trova ad accoglierlo tantissimi ragazzi di tutte le età, desiderosi di provare e cimentarsi nelle varie attività sportive possibili sul territorio. Un modo per provare e mettersi in gioco, trovando il modo preferito per muoversi e fare sport, nel rispetto di se stessi e degli altri, con l’obiettivo di stare assieme, di vivere la competizione come crescita e alla ricerca di uno stile di vita sano”.

Tutte le attività si svolgeranno tra Piazza Grande, l’incrocio tra via Rota e Contrada Savorgnan e il Polisportivo Bruscechi.

Appuntamento da non perdere previsto per venerdì 10 maggio. Alle 18.30 nel Salone d’Onore del Palazzo municipale, verrà presentato il libro “30su30 - Viaggio tra le trenta Arene del basket NBA come fotografia del profilo sportivo dell'America” con l’autore Riccardo Pratesi, giornalista sportivo Gazzetta dello Sport. A moderare l’incontro Alessandro Saviantoni, cestista palmarino, e Piero Tallandini, giornalista sportivo del Messaggero Veneto. Si parlerà di come le trenta Arene NBA siano la fotografia del profilo sportivo dell'America. La loro visita come pretesto per il racconto dei diversi modi in cui è declinata la pallacanestro nelle città delle franchigie, nel loro Stato, tra i 50 statunitensi. L'approccio da show per il pubblico, alle partite, tra hot dog e soda, i fantasy games macchine da soldi, il giro di scommesse sportive da capogiro. I media americani, quelli dei podcast, ma pure del politically correct. Con una riflessione anche sullo sport e i media del Bel Paese.

Anteprima della manifestazione prevista per giovedì 9 maggio, all’Auditorium San Marco, Palmanova, alle 20.30, con il convegno “Alleni la mente o alleni il lamento?”.

Venerdì 10 maggio, si comincia in Piazza Grande, dalle 8.30 alle 12.45 con l’orientamento scolastico allo sport in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Palmanova, e in via Rota/Contrada Savorgnan, dalle 9 alle 12.15, l’approccio al cavallo con dimostrazioni pratiche. Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30, dimostrazioni di arti marziali (con Budo Life Center Palmanova) e alle 18.30, nel Salone d’onore del Municipio, la presentazione del libro 30su30 Viaggio tra le trenta Arene del basket NBA di Riccardo Pratesi.

Il giorno seguente, in Piazza Grande, dalle 8.30 alle 12.45, orientamento scolastico allo sport in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Palmanova, dalle 10 alle 12, campo scuola bike “Imparare i cartelli stradali”, alle 15.30 l’esibizione delle associazioni sportive e lezioni gratuite aperte a tutti e le dimostrazione e prove gratuite di baseball e softball (EUROPA baseball, FRIUL'81 softball di Castions delle Mura). Alle 16 dimostrazioni ed esibizioni di danza classica, contemporanea e hip hop, latin show, fitness e zumba (StudioDanza Palmanova, Club Sunshine Palmanova, Espressione Danza FVG) e dimostrazioni di arti marziali (Budo Life Center Palmanova). All’incrocio via Rota/Contrada Savorgnan, dalle 9 alle 12.15, approccio al cavallo con dimostrazioni pratiche.

Ultimo giorno, domenica 12 maggio, in Piazza Grande, dalle 9 alle 12.30, Festa di Minivolley in Piazza. Alle 9.30, esibizione delle associazioni sportive e lezioni gratuite aperte a tutti e alla stessa ora le registrazioni della Hell’s Race OCR, Corsa ostacoli naturali e artificiali, dalla Piazza ai Bastioni. Alle 10.30 e fino alle 12.00, dimostrazioni di arti marziali (Budo Life Center Palmanova). Nel pomeriggio dalle 15 alle 18, campo scuola bike “Imparare i cartelli stradali”. Infine al Polisportivo Bruseschi di Palmanova, dalle 9, 6^ Kermesse Piccoli Amici e Primi Calci - 4° Memorial Mario Adamo.