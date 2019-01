A Piancavallo la Coppa Italia di sci paralimpico

La sala Della Torre della Fondazione Carigo a Gorizia ha ospitato la presentazione degli eventi di sci paralimpico organizzati dallo Sci Club Due US Acli di Ronchi dei Legionari-Monfalcone. Piancavallo sarà la sede della tappa regionale di Coppa Italia di sci paralimpico. Sabato 2 febbraio sulla Busa Grande si svolgerà lo slalom gigante Trofeo Visintini, con partenza alle 9. La gara vedrà al cancelletto di partenza atleti suddivisi nelle tre classi: disabili visivi, amputati-emiplegici e paraplegici maschili e femminili.

Come rimarcato dal Presidente del sodalizio isontino, Adriano Nordio Orsi, l'evento si prefigge di promuovere lo sci a 360°, coinvolgendo giovani e non, legati al mondo della disabilità. "É da 50 anni che ci occupiamo di queste tematiche, cercando di sviluppare sinergie tra il mondo dell'istruzione e le varie amministrazioni competenti le quali hanno sempre risposto con concretezza e disponibilità alle nostre richieste di collaborazione e supporto". Orsi ha chiuso ricordando il motto dello Sci Club Due “Sport e Solidarietà” che continuerà ad essere presente anche nelle prossime iniziative "su cui stiamo già lavorando per portare in Friuli Venezia Giulia eventi di prestigio e risonanza per ciò che riguarda lo sci e gli sport invernali legati al mondo dei disabili".

Per Marco Braida, consigliere Fondazione Carigo, "l'essere a fianco di questo eccezionale gruppo di volontari, appassionati ed amanti dello sport, è un onore e un piacere. Una delle missioni della nostra Fondazione è quella di aiutare e coinvolgere il maggior numero di famiglie e giovani nell'intraprendere un percorso di vita fatto di motivazioni e sfide da vincere. Lo sport e lo sci, in questo caso, rappresentano un modo per socializzare, creare gruppo e amicizie e anche migliorare, sotto tutti i punti di vista, la propria vita". Braida, in veste anche di delegato Coni Point Gorizia, ha ricordato che "non si parla di normodotati e disabili ma unicamente di campioni e sportivi".

Per l'Assessore allo sport di Ronchi dei Legionari, Marta Bonessi, "lo Sci Club Due è un vanto per l'intera comunità che vive lontano dalle piste di sci ma che ha una grandissima tradizione e attenzione per tutto ciò che concerne lo sport. La disabilità la conosco bene", ha sottolineato la Bonessi, "e so quanto importante é coinvolgere i ragazzi in progetti e attività che li rendano vivi".

L'Assessore alle politiche sociali e disabilità del Comune di Monfalcone, Michele Luise ha ricordato "le molte iniziative che l'amministrazione ha messo in atto nei confronti dei disabili, facendo presente anche che sono in corso delle ristrutturazioni di una palestra che sarà strutturata a misura di disabile per dare la possibilità ad associazioni come lo Sci Club Due di portare i propri tesserati e atleti a allenarsi in sicurezza e in uno spazio adeguato". Bruno Gomischech del team isontino ha poi, in conclusione, illustrato gli aspetti collaterali sia dell'appuntamento di Piancavallo sia del secondo evento, calendarizzato il 10 marzo a Sauris e cioé i campionati regionali di sci paralimpico Trofeo “Alpe Adria”.

Alla presentazione sono intervenuti pure Grazia Moratti del Comitato italiano paralimpico del Friuli Venezia Giulia e Mauro Grion in rappresentanza di uno dei principali sponsor, Coop Alleanza 3.0.