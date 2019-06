A Porpetto torna la canoa polo internazionale

Nove nazioni, 34 squadre e oltre 250 atleti sono i numeri che hanno composto la 29° edizione del Trofeo Baschirotto per la categoria maschile, del Minin Cup per il femminile e del Torneo Juniores per gli U18: questo è il bilancio della manifestazione svoltasi nei laghetti di Castello di Porpetto nel mese di luglio 2018.

Un'importante competizione organizzata dal Natisone Kayak Club di Manzano e patrocinata da diverse istituzioni (Regione, Provincia di Udine, Coni Udine, Ente Turismo Fvg e quattro amministrazioni comunali), che allarga l’orizzonte anche fuori dall'Europa perché anche quest’anno come ormai da lunga tradizione, oltre a importanti squadre provenienti da diverse regioni d’Italia si contenderanno il Trofeo squadre provenienti da Spagna, Polonia, Germania, Ungheria, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria…

Tale appassionata partecipazione ha superato ogni attesa dal comitato organizzatore, il Natisone Kayak Club, capeggiato dall'inesauribile presidente Reza Ali che verso la fine degli anni ’70 ha portato nel manzanese questo affascinante sport, ora molto conosciuto e praticato in tutta Europa e che da qualche anno ha coinvolto atleti in differenti parti del mondo. I numeri di questa prossima competizione sono davvero impegnativi per gli organizzatori, basti pensare al numero di canoe presenti: una per ogni atleta, ma che offrono altresì alla società organizzatrice una vetrina internazionale.

La manifestazione scatterà venerdì 12 luglio alle 19 con la cerimonia di apertura alla presenza di autorità tecniche e organizzatrici, per poi entrare nel vivo delle gare dalle 9 per l'intera giornata di sabato con i gironi eliminatori e la domenica sempre dalle 8 con le semifinali e finali, per poi finire alle 16 sempre di domenica con la cerimonia delle premiazioni.

L’ingresso è gratuito e le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica.