A Spilimbergo gli Italiani di coppia

Spilimbergo e località limitrofe sono pronte a ospitare i Campionati italiani di coppia per la categoria B maschile e femminile. Semafori verdi oggi alle 10, per proseguire tutta la giornata con le fasi eliminatorie; le fasi finali domenica mattina. Ecco i friulani impegnati nel weekend: nel maschile Breda-Piccin, Pascolat-Stefan, Scialino-Tassotti, Midena-Milesi, Di Bert-Ceolin; nel femminile Frizzarin-Venir, Dal Bello-Griggio, Gattel-Manfé, Meazzo-Sclaunich, Saro-Taboga, Colavitti-Rigo, Casagrande-Fantin, Bonetti-Vadori, Bertuzzi-Simonutti.

Inoltre, nella categoria C a Torino Del Neri-Fontana, Di Carlo-Zambon, Mingolo-Pellegrini, Cudicio-Mezzarobba; nella categoria D a Belluno in campo Fumis-Ladu, Calliman-Coan e Cressa-Venier.

GARE. Domenica a Spilimbergo si sono svolte due gare trivenete. Nella categoria B ha primeggiato l’accoppiata Marco Ceolin e Tommaso Di Bert (Snua-Tiezzo) che ha superato in finale (9-4) Bazzichetto-Fabbro (Sacilese). Si sono fermate in semifinale Pascolat-Iuretigh (Cussignacco) e Barbon-Cavasin (S.Antonio).

Nella categoria C la vittoria è andata a Silvano Di Carlo e Graziano Zambon (Sacilese) dopo la finale (11-5) contro Fossa-Vit (Granata). Stop in semifinale per i padroni di casa Francesconi-Rosarin e per Cancian-Fabbro (Tagliamento-Vidulis).

A Noventa, la gara giovanile a coppie ha premiato gli atleti friulani: negli Under 18 c’è la Gtn Laipacco in seconda e terza piazza con Verona-Cavasin e Di Lenardo-Perissinotto. Terzo posto anche per la Spilimberghese con Gregorio e Sebastiano Marchesin; negli Under 15 terzo posto per Candolini-Feruglio (Quadrifoglio) e De Lorenzo-Galletta (Gtn Laipacco); negli Under 12, invece, vittoria per Martina Della Rossa e Riccardo Zille (Gtn Laipacco) e terzo posto con Denis Quargnal e Mattia Rosati (Buttrio).

APPUNTAMENTI. Domani (alle 8.30) a Capriva del Friuli gara triveneta a coppie di categoria C. A Buja, selezione campionati italiani di individuale per le categorie U15 e 18.