A Talmassons arriva Hatala Kinga

Nuovo arrivo nel ruolo di opposto per la Cda, che si assicura la polacca Hatala Kinga, classe 1989 per 189 centimetri. Giocatrice di assoluta esperienza, fin da giovanissima è stata protagonista nella massima serie polacca, campionato che sicuramente esprime una pallavolo di alto livello. È la giocatrice che mister Guidetti desiderava, un punto di riferimento per le giovani della nuova Cda.

"Sono molto contento dell’arrivo di Kinga", commenta il tecnico. "E' una giocatrice brava ed esperta, sono sicuro che sia la scelta giusta per la nostra prima serie A".

Entusiasta di questa nuova esperienza e opportunità anche Hatala Kinga:"Ho sempre desiderato fare un'esperienza all'estero e ovviamente l'Italia era la mia prima scelta. Ora il mio sogno si realizza e sono molto emozionata. Mi hanno parlato molto bene di Talmassons, mentre ricordo e stimo l'allenatore Guidetti che ha allenato anche in Polonia. Ho accettato questa proposta scegliendo di trasferirmi in Friuli anche perché ho sentito la fiducia che la società e l'allenatore ripongono in me. Per quanto mi riguarda spero di poter ricambiare al meglio e sono sicura che faremo bene in questa prima esperienza in A2. Io non sono più giovanissima, ma ho sempre pensato che mettere insieme l'entusiasmo delle giovani con l'esperienza sia un fattore vincente. Sono felice di prendermi la responsabilità di aiutare a far crescere tante giovani, una motivazione che mi è mancata nell'ultima stagione in Polonia. Non vedo l'ora di cominciare e conoscere la mia nuova società e i tifosi di Talmassons che mi dicono molto calorosi".

Il Presidente De Paoli:"Con Hatala Kinga completiamo un roster che speriamo ci possa garantire una salvezza in questo esordio in Serie A. Un'atleta di esperienza che rimette in equilibrio una squadra giovane da completare con altri talenti ancora più giovani. Una giocatrice che ha sempre militato nella massima serie polacca molto motivata e questa è già un punto di partenza importante".

Intanto sul fronte societario è tutto pronto sulla trasformazione in Srl con il main sponsor Cda impegnato in prima persona a coordinare l'operazione. "Tre imprenditori con un forte senso di appartenenza al bene comune saranno i soci della nuova srl affiancando l’esperienza di De Paoli e il suo team", spiega Fabrizio Cattelan, ceo di Cda. "Questo dimostra la credibilità di un progetto ancora più ambizioso per il territorio, progetto che cercheremo di sostenere coinvolgendo vecchi e nuovi sponsor e condividendo con loro valori quali la Responsabilità Sociale di Territorio o Cittadinanza d'Impresa. Vogliamo essere un modello dimostrando che le collaborazioni tra imprese e comunità locale si possono trasformare in un proficuo scambio energetico rappresentando un grande valore aggiunto del contesto territoriale e sociale".